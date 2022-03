Vollsperrung auf der B6: Schwerer Unfall mit LKW und Motorrad

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagnachmittag auf der B6 zwischen Kunigunde und Jerstedt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag auf der B6 in Höhe Dörnten (Gemeinde Liebenburg). Nach bisherigem Stand waren ein LKW und mindestens ein Motorradfahrer an dem Unfall beteiligt.

Die B6 ist in beiden Richtungen zwischen Kunigunde und Jerstedt vollgesperrt. Mehrere Polizeibeamte, Rettungskräfte, die Freiwillige Feuerwehr aus Goslar und drei Rettungshubschrauber sind im Einsatz. Der LKW liegt im Feld und muss geborgen werden.

Rettungsdienste, Feuerwehr und Polizei sowie mehrere Rettungshubschrauber sind auf der B6 im Einsatz. Foto: Andrea Leifeld

