Die Polizei in Salzgitter-Lebenstedt hatte es am Wochenende vor allem mit Diebstählen und einem Einbruch zu tun (Symbolbild).

Polizeibericht Salzgitter Diebstähle und Einbruch am Wochenende in Salzgitter-Lebenstedt

Vom Diebstahl einer Geldbörse, einem gestohlenen Fahrrad, einem Einbruch und eine E-Roller-Fahrt ohne Versicherungsschutz berichtet die Polizei Salzgitter am Wochenende für den Bereich Lebenstedt. Die Zusammenfassung.

Unbekannter klaut 82-Jähriger die Geldbörse

Ihren Geldbeutel hatte eine 82-Jährige beim Einkaufen in einem Alsi in Salder in einem Beutel verstaut, der am Einkaufswagen hing. Das hielt einen bisher unbekannten Täter nicht davon ab, zuzugreifen und die Geldbörse zu entwenden. Laut Polizei ereignete sich die Tat am Freitag zwischen 10 und 10.30 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden: Telefon: 05341 1897-0.

Diebe stehlen Elektrogeräte aus Gartenlaube

In den zurückliegenden Wochen verschafften sich Unbekannte Zugang zur Parzelle eines Kleingartenvereins an der Ludwig-Erhard-Straße. Dabei betraten sie zunächst das Parzellengrundstück, brachen die Gartenlaube gewaltsam auf und verließen sie anschließend mit diversen Elektrogeräten und Gartenmöbeln. Dabei entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Täter konnten unerkannt fliehen. Hinweise zu Beobachtungen bitte an die Polizei Salzgitter-Lebenstedt, Telefon 05341 1897-0.

Fahrraddiebstahl in der Geschwister-Scholl-Straße

In der Nacht zu Samstag entwendeten unbekannte Täter aus einen Kellerraum in der Geschwister-Scholl-Straße ein mit einem Kettenschloss gesichertes E-Bike. Lediglich das zerstörte Schloss ließen die Täter zurück. Zeugen, die Angaben zum Tathergang und/oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter-Lebenstedt in Verbindung zu setzen, Telefon 05341 1897-0.

E-Scooter-Fahrt ohne Versicherungsschutz

Bei einer Streifenfahrt fiel Beamten der Polizei Salzgitter ein Elektroroller ins Auge, welcher ohne Versicherungskennzeichen über die Albert-Schweitzer-Straße gefahren wurde. Der erst 12-jährigen Fahrzeugführerin wurde die Weiterfahrt untersagt, der Elektroroller zum Zwecke der Eigentumssicherung sichergestellt. Er konnte später an seinen Besitzer ausgehändigt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

red

