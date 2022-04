Trickbetrug – Infos von Polizei und Stadt Salzgitter

Immer wieder werden Menschen auch am Telefon Opfer von Betrug.

Falsche Polizisten, vermeintliche Handwerker, falsche Gewinnversprechen oder der Enkeltrick – genau mit diesen Maschen werden oftmals Straftaten zum Nachteil älterer Menschen verübt. Die Täterinnen und Täter suchen sich gezielt Seniorinnen und Senioren und nutzen deren Vertrauen in die Polizei, Amtspersonen oder berufsspezifische Kleidung aus. Im Umgang setzen diese Kriminellen auf großen Zeitdruck und nutzen die entstandene Verunsicherung schamlos, um sich selbst zu bereichern. Das berichten die Stadt Salzgitter und die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel gemeinsam.

Opfer sind oftmals traumatisiert

Die Opfer sind demnach von diesen fatalen Erlebnissen oft traumatisiert. In vielen Fällen sprächen die Geschädigten erst Wochen später über den Vorfall oder brächten diesen zur Anzeige.

Dieses wichtige Thema nahmen sich der Senioren- und Pflegestützpunkt der Stadt sowie die Polizeiinspektion zum Anlass, einen gemeinsamen Informationsflyer „Durchschschaut! So schützen Sie sich vor Trickbetrug/Trickdiebstahl“ zu erarbeiten, heißt es in der Mitteilung weiter. Dieser informiert kurz, knapp und übersichtlich Seniorinnen, Senioren sowie Angehörige, Pflegende und sonstige Kontaktpersonen, was zu beachten sei und wo man Hilfe und weitergehende Beratung erhalten könne.

Manuela Lehrke vom Senioren- und Pflegestützpunkt: „Uns ist es gemeinsam mit der Polizei ein wichtiges Anliegen, ältere Menschen über diese Betrugstaktik zu informieren und auch einfache Wege aufzuzeigen, wie sie sich davor schützen können.“ Der Beauftragte der Kriminalprävention der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel, Michael Scharf: „Der Senioren- und Pflegestützpunkt wie auch unsere Beratungsstelle der Polizei sind gern mit weiteren Informationen und Beratungsangeboten für unsere Seniorinnen und Senioren in Salzgitter da.“

Der Informationsflyer ist laut Verwaltung auf der Internetseite der Stadt Salzgitter unter www.salzgitter.de/senioren abrufbar. Ebenfalls liegt dieser bei den beiden Beratungsstellen aus.

Weitere Informationen gibt der Senioren- und Pflegestützpunkt der Stadt Salzgitter unter (05341) 8394434 sowie die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Polizeiinspektion Salzgitter/PE/WF unter (05341) 1897109.

