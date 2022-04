Gib dem Hasen Zucker

Zu den Alltäglichkeiten in dieser Zeit gehört ja, dass Regale in Supermärkten leer sind. So habe ich gestern weder Weizen- noch Roggenmehl, Klopapier oder Sonnenblumenöl in meinem Lieblingsmarkt gefunden. Ich hätte haben können: Vollkorn-Weizenmehl, Leinöl und Windeln, aber das ist ja auch nicht hilfreich. Was mich aber erstaunt hat: Auch der Puderzucker war weg. Puderzucker gehört nun nicht zu den Grundbedürfnissen und -nahrunsmitteln. Man braucht ihn zum Übepudern für Kuchen oder für Zuckerguss. Sollten sich die Menschen mit mehr Kuchen in dieser Zeit belohnen wollen? Der Schokohase an der Ecke machte es dann klar: Dieser Mangel steht wohl nicht im Zusammenhang mit Corona oder dem Ukrainekrieg – sondern mit Ostern. Wie normal…

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;wfsfob/nbjAgvolfnfejfo/ef#?wfsfob/nbjAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de