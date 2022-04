Salzgitter. Die Initiative „Singende Landschaft“ plant im Juni einen „Tag des Singens“ im Schloss Salder. Zuvor steigen auch in Salzgitter einige Aktionen.

Singende Landschaft Aktionen rund ums Singen und die Stimme in Salzgitter

Nach pandemiebedingter Pause plant die Initiative „Singende Landschaft“ wieder einen großen Aktionstag rund um das Singen und die Stimme. Der zweite „Tag des Singens“ soll am Sonntag, 19. Juni, im Schloss Salder stattfinden. Im Vorfeld lädt das Team von April bis Juni zu zahlreichen Workshops, Offenen Singen und Projekten an verschiedenen Orten in der Region ein. Los geht es am Wochenende nach Ostern.

Der erste Workshop „Singen auf den ersten Blick“ findet am Samstag, 23. April, von 13 bis 17 Uhr in der IGS Franzsches Feld in Braunschweig statt. Bei Workshopleiter Martin Sturm lernen die Teilnehmenden ein Notenblatt zu lesen.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Workshops zum Singen in der Region

Tags darauf lädt die Harzer Jodelmeisterin Marina Hein von 10 bis 17 Uhr zu einem Workshop „Jodeln für Anfänger*innen“ ebenfalls nach Braunschweig ein. Wer lieber in einem Chor singen möchte, kann sich zum Projektchor „Ein Lied für die Singende Landschaft“ anmelden. Gesucht werden vor allem Männerstimmen. Die nächste Probe findet statt am Samstag, 23. April, von 11 bis 16 Uhr in der Sally-Perel-Gesamtschule.

Für diejenigen, die bisher nur unter der Dusche singen, bietet der „Ich kann nicht singen“-Projektchor eine Möglichkeit, das Singen in Gemeinschaft auszuprobieren. Ab dem 24. April finden unter der Leitung von Christian Wolf jeden Sonntag von 14 bis 16 Uhr gemeinsame Singen in Salzgitter statt.

Im Salzgitteraner Forellenhof kann gerappt werden

Ein spezielles Angebot für Jugendliche bieten die Musikschule der Stadt Salzgitter und die Jugendkulturwerkstatt Forellenhof. Beide Projekte haben bereits begonnen, weitere interessierte Jugendliche können aber hinzukommen. Das Singprojekt „Sing Deinen Lieblingssong“ findet alle zwei Wochen mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr in der Musikschule statt und richtet sich an Jugendliche. Unter Anleitung von Gesangslehrerin Alina Ludwig lernen die Teilnehmenden ihre Lieblingssongs zu singen, zu tanzen und szenisch darzustellen.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Salzgitter:

Im Forellenhof laden die Rapper Jeton und Tobbe immer mittwochs von 17 bis 19 Uhr zu einem Rap-Workshop ein. Die Ergebnisse der beiden Jugendprojekte werden beim Tag des Singens am 19. Juni in Salder präsentiert, ebenso wie das musikalische Waldmärchen „Kleiner Stock ganz groß“, das Kindergartenkinder bereits seit März proben.

Zudem steht wieder das Offene Singen auf dem Programm. Los geht es mit einem Marktplatzsingen am Samstag, 30. April, 11 Uhr, in Wolfenbüttel. Auch im Mai und Juni gibt es an den Wochenenden weitere Workshops und Offene Singen. Weitere Informationen unter www.singendelandschaft.de.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de