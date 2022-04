Salzgitter. Aus noch ungeklärter Ursache bretterte ein Auto am Mittwochabend von der Willy-Brandt-Straße gegen ein Schild. Beide Insassen kamen ins Krankenhaus.

Zwei Menschen haben sich am Mittwochabend in Salzgitter-Lebenstedt verletzt: Sie kamen von der Willy-Brandt-Straße ab und fuhren ein Schild um.

Einsatz in Salzgitter

Einsatz in Salzgitter Unfall in Lebenstedt: Auto fährt Schild um – zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall in der Lebenstedter Innenstadt haben sich am Mittwochabend gegen 19.37 Uhr zwei Personen verletzt. Die beiden Insassen eines Autos wurden vom Unfallort in der Willy-Brandt-Straße ins Krankenhaus gebracht.

Wie die Berufsfeuerwehr Salzgitter vor Ort mitteilte, fanden die Rettungskräfte das Auto auf dem Gehweg vor. Der Wagen hatte ein Verkehrsschild umgefahren, die beiden Insassen konnten den Pkw selbst verlassen.

Feuerwehr Salzgitter klagt über viele Schaulustige bei Unfall

Das Auto war nach ersten Erkenntnissen am Mittwochabend alleinbeteiligt von der Straße abgekommen und in Höhe des Bundesamts für Strahlenschutz in das Schild gebrettert. Die Ursache ist noch unklar.

Nach der Erstversorgung reinigten die Berufsfeuerwehr sowie die Ortswehr aus Lebenstedt das „relativ große Trümmerfeld“, so Einsatzleiter Fabian Abt. Dabei hatten es die Rettungskräfte mit einigen Schaulustigen zu tun, die teils verwiesen werden mussten, weil sie durch die Einsatzstelle liefen.

Eine Fahrspur der Willy-Brandt-Straße war zeitweise gesperrt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

