Salzgitter. Ein Passatfahrer hat am Freitagabend offenbar die Vorfahrt missachtet. Jetzt sucht die Polizei nach dem Unbekannten.

Polizei Salzgitter Unfallflucht nach Kollision auf Kreuzung in Lebenstedt

Auf der Kreuzung John-F.-Kennedy-Straße/Theodor-Heuss-Straße in Lebenstedt ist es am Freitagabend zu einem Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 18-jähriger PKW-Fahrer auf der John-F.-Kennedy-Straße bei Grün, als der bislang unbekannte Fahrer eines silbernen VW Passat (Baureihe B6) von der Erich-Ollenhauer-Straße kommend links in die Theodor-Heuss-Straße abbiegen wollte. Hier kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der Verursacher, der die Vorfahrt missachtete, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden: Lockige dunkle Haare, mittellang, etwa 20 bis 30 Jahre alt. Ein Beifahrer habe sich ebenfalls im PKW befunden. Dieser hatte ein jugendliches Aussehen.

Etwa 1500 Euro Schaden nach dem Unfall in Salzgitter

Am beschädigten VW Polo entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Die Polizei ermittelt die Unfallursache und bittet Zeugen, sich unter (05341) 18970 zu melden.

