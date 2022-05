Erasmus: Salzgitteraner Schüler sind unterwegs auf Kreta

Neun Schüler der Realschule Salzgitter-Bad haben sich gemeinsam mit ihren Lehrern Stefan Trautmann und Matthias Zobjack auf den Weg nach Kreta gemacht, um dort am 3. Projekttreffen im Rahmen ihres Erasmus+-Projektes „Creative talents crossing borders“ teilzunehmen. Das Hauptthema des Treffens war nach Schulangaben Musik. So habe es einen „kleinen ESC“ gegeben. Jede Nation habe ein bekanntes Lied in der eigenen Sprache gesungen.

Die deutschen Schüler hätten das Lied „Astronaut“ gewählt. Zwar sei es eine musikalische Herausforderung, passe aber sehr gut zu der aktuellen politischen Situation. Zudem hätten die Schüler die Jury – bestehend aus polnischen, portugiesischen, griechischen, italienischen und deutschen Lehrkräften – durch die Melodie und den Rhythmus des Liedes überzeugen wollen. Am Ende sprang für Deutschland ein guter 3. Platz heraus. Den Sieg holten sich die Gastgeber aus Heraklion.

„We are the world“ wird gemeinsam aufgeführt

Ein großes emotionales Highlight sei die gemeinsame Aufführung des Liedes „We are the world“ gewesen. Jede Schule habe eine Strophe in ihrer Sprache gesungen, der Refrain sei von allen auf englisch gesungen worden. „Diese Woche leistete einen so großen Beitrag zur Völkerverständigung“, wird Zobjack zitiert. „Wenn man beobachtet, wie die Schüler unterschiedlicher Nationen und Kulturen leidenschaftlich gemeinsam am Projekt arbeiten, muss man festhalten, dass jeder Cent der durch die EU geförderten

Erasmusprojekte das Miteinander fördert und eine sinnvolle Investition in die Zukunft Europas ist.“

Gastgeber zeigen auch ihre Insel

Neben der Projektarbeit hätten die Gastgeber auch ihre Insel gezeigt: Die Städte Rethymnon und Elounda standen ebenso auf dem Programm wie die Insel Spinalonga, auf der bis ins 20. Jahrhundert Leprakranke zwangsweise untergebracht worden seien. Auch kulinarisch seien alle auf ihre Kosten gekommen. Während des Besuchs eines idyllisch gelegenen Bergdorfes hätten die Gäste das Abc traditioneller griechischer Tänze erlernt.

Die Schüler der Realschule aus Salzgitter-Bad seien teilweise erstmals im Ausland gewesen. Sie seien mit vielen intensiven Eindrücken nach Salzgitter zurückgekehrt. Die nächste Fahrt finde bereits Ende Mai statt. Diesmal gehe es mit einer anderen Schülergruppe nach Caserta in Italien. Thema: Migration/Flucht.

