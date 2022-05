Yvonne Weber stellt ihre Bilder in Lebenstedt aus

Lebenstedt. Federleicht und tierisch stark: Die Künstlerin zeigt bei der Hospiz-Initiative Arbeiten, die an die eigenen Kräfte erinnern. Los geht’s am 26. Juni.

Putzige Fische, turtelnde Papageien und kuschelnde Affen – Künstlerin Yvonne Weber zeigt in ihrer nächsten Ausstellung einige bunte Kreaturen. Die Salzgitteranerin freut sich, nach Corona endlich ihre aktuellen Bilder präsentieren zu können, heißt es in einer Mitteilung zur Ausstellung.

Und die sollen größtenteils gute Laune erzeugen. „Kunst erzeugt täglich, wie wir denken, fühlen und handeln. Daher möchte ich mit meinen Bildern mindestens ein Lächeln in die Gesichter der Betrachter zaubern. Bestenfalls ein gutes Gefühl vermitteln“, berichtet die 39-Jährige.

Vögel, Bären, Faultiere und Löwen

Unter dem Titel „Festhalten & Loslassen – Tiere, die das Herz berühren“ zeigt sie in den Räumen der Hospiz-Initiative Salzgitter ihre Werke. So gesellen sich Vögel, Bären, Faultiere und Löwen in die Beratungsräume. Die verschiedenen Vierbeiner, Vögel und Fische haben alle Bedeutungen. So steht der Grizzlybär für Schutz und Stärke. Der Papagei für Geselligkeit und Kommunikation, heißt es weiter.

Tiere lebten im Hier und Jetzt. Sie machten sich weder Sorgen um das Morgen, noch kreisten deren Gedanken in der Vergangenheit. „Genieße den Moment, nimm das Leben leicht und beginne den Tag mit einem Lächeln“ – Botschaften, die auch die Künstlerin an die Betrachter weiter geben möchte.

So erinnern die Tiere ohne Fingerzeig an die eigene Stärken, Wünsche und Ziele. Manche sollen schöne Erinnerungen festhalten oder helfen schwierige Themen loszulassen. Passend zu den Ausstellungsräumen, beschreibt die Einladung. Künstlerin Yvonne Weber wird weiter zitiert: „Ich freue mich sehr über das Interesse der Hospiz-Initiative an meinen Bildern. Schon lange haben wir eine tiefe Verbundenheit.“

Am Sonntag, 26. Juni, wird die Ausstellung 11 Uhr in den Räumen an der Swindonstraße 111 in Lebenstedt eröffnet. Die Bilder sind bis Ende September während der Öffnungszeiten ebenfalls zu besichtigen.

„Festhalten & Loslassen – Tiere, die das Herz berühren“ in den Räumen der Hospiz-Initiative Salzgitter, Swindonstraße 111, in Lebenstedt

Infos und Kontakt: Yvonne Weber, www.weber-yvonne.de

