Helios-Klinik in Lebenstedt schließt das Testzentrum

Lebenstedt. Der Bedarf an kostenlosen Antigen-Schnelltests ist in der jüngsten Vergangenheit rückläufig. Helios erläutert auch, welche Regelungen im Haus gelten.

Die Corona-Teststelle im Helios-Klinikum Salzgitter stellt ihren Betrieb ab Mittwoch, 1. Juni, ein. Grund für die Schließung ist der rückläufige Bedarf an kostenlosen Antigen-Schnelltests in der Bevölkerung, heißt es in der Mitteilung des Klinikums von diesem Mittwoch.

Nur noch vereinzelt genutzt

Seit Dezember 2021 hatten Bürgerinnen und Bürger demnach die Möglichkeit, sich kostenlos in der Teststelle vor dem Hauptgang des Helios-Klinikums per Antigen-Schnelltest und auch PCR-Test testen lassen. „Die Nachfrage ist in den vergangenen Wochen stark zurückgegangen. Das Angebot wurde nur noch vereinzelt genutzt“, wird Klinikgeschäftsführer Sascha Kucera zu der jüngsten Entwicklung in seinem Hause zitiert.

Die stärksten Tage in der Nutzung des Angebotes seien Donnerstag und Freitag gewesen. „Viele nutzen die Tests, um am Wochenende etwas unternehmen zu können. Jetzt wurden die Verordnungen gelockert, und viele Freizeitaktivitäten sind mittlerweile ohne Tests möglich“, so der Klinikgeschäftsführer weiter.

Die Bilanz zum Angebot

Von Montag bis Freitag hätten Bürgerinnen und Bürger nach vorheriger Anmeldung einen kostenlosen Corona-Schnelltest vor dem Haupteingang des Klinikums vornehmen lassen können. Der Ablauf sei vollständig digital erfolgt. Die Bilanz von Helios: Seit der Eröffnung im Dezember 2021 haben die Mitarbeiter knapp 17.000 Menschen auf das Corona-Virus getestet, davon waren im Durchschnitt 15 Prozent positiv.

„Unser Angebot richtet sich nach der Nachfrage. Sollten wir im Herbst erneut Bedarf feststellen, werden wir die Situation neu bewerten und unsere Teststelle gegebenenfalls wieder öffnen. Mein Dank gilt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die Dienste in der Teststelle übernommen haben. Es war ein enormer Arbeitsaufwand“, bedankt sich der Klinikgeschäftsführer.

Patienten-Besuche erlaubt

Überdies gilt: Im Klinikum sind jetzt wieder Patienten-Besuche erlaubt. Zugelassen ist ein Besucher/Begleiter pro Tag und Patient. Besucherinnen und Besucher müssen an der Rezeption nachweisen, dass sie negativ getestet sind. Voraussetzungen sind zurzeit ein negativer Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist, sowie das durchgehende Tragen einer FFP2-Maske im gesamten Klinikum.

Auf der Intermediate Care und Intensivstation sind Besuche weiterhin nur nach vorheriger Absprache mit dem Stationsteam und dem zuständigen Arzt möglich. Als Besucher zählen alle Personen im Alter ab zwölf Jahren. Vom Besuch mit Kindern soll vorerst noch abgesehen werden. Die Besuchszeiten sind täglich in der Zeit von 8 bis20 Uhr.

Cafeteria mit Test und Maske

Auch die Cafeteria im Erdgeschoss ist wieder für externe Besucher geöffnet. Bis zum Sitzplatz gilt auch hier die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske sowie bei Betreten der Cafeteria die Vorlage eines negativen Corona-Tests.

