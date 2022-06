Drogen und Alkohol – Polizei Salzgitter erwischt mehrere Fahrer

Die Polizei zog am Wochenende in Salzgitter bisher mehrere Fahrer aus dem Verkehr, die unter Drogen- oder Alkohol-Einfluss unterwegs waren (Symbolbild).

Die Polizei Salzgitter hat am Freitag und Samstagmorgen mehrere Fahrten beendet, bei denen die Fahrer unter Drogen- oder Alkoholeinfluss standen. Das berichtet die Polizei am Samstag.

Zunächst kontrollierten die Beamten demnach am Freitag um 14.20 Uhr einen 20-Jährigen Autofahrer auf der Museumstraße in Salzgitter-Salder im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Bei der Überprüfung des Fahrer stellten die Polizisten Einschränkungen der Fahrtüchtigkeit fest. Verdacht: Der Mann stand unter dem Einfluss von Drogen.

Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Die Polizei nahm eine Blutprobe und untersagte die Weiterfahrt. Da aus seinem Wagen laut Polizei starker Marihuanageruch zu vernehmen war, durchsuchten die Beamten auch diesen. Hierbei fanden die Polizisten Substanzen, bei denen es sich vermutlich um Betäubungsmittel handelt. Die Polizisten leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

Schwankender Radfahrer fährt fast auf Peiner Straße

Bei einer Streifenfahrt am frühen Freitagabend fiel Beamten der Polizei Salzgitter ein Radfahrer auf, der so stark schwankte, dass er laut Polizei „nahezu keine Kontrolle über sein Fahrverhalten hatte“. Der 52-Jährige aus Bad Harzburg fuhr in so starken Schlangenlinien an der vielbefahrenen Peiner Straße , dass er mehrfach beinahe vom Radweg in den Autoverkehr fuhr.

Bei der anschließenden Kontrolle konnte der Mann sich kaum auf den Beinen halten und verlor laut Polizei ständig das Gleichgewicht. Fragen und Anweisungen der Polizisten konnte er laut Polizei kaum und nur stark verzögert nachkommen. Der Grund dafür war offensichtlich der Konsum von Drogen und Medikamenten. Die Polizisten entnahmen eine Blutprobe und untersagten die Weiterfahrt.

Fahrer in Lebenstedt riecht nach Alkohol

Am frühen Samstagmorgen dann kontrollierten Polizeibeamte einen 41-Jährigen aus Salzgitter in der Neißestraße in Lebenstedt. Während der Kontrolle stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Ein Alkotest schlug ebenfalls an.

Die Polizisten brachten den Mann zur Dienststelle, wo ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest einen Wert von 0,78 Promille ergab. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

