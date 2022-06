Illegales Autorennen und Schlägereien in Salzgitter

Am Ende zog die Polizei zwei Rennfahrer raus, die sich in Salzgitter mit bis zu 160 km/h ein Straßenrennen geliefert hatten (Symbolbild).

Von einem illegalen Straßenrennen, mehreren Schlägereien und einer Alkoholfahrt in Salzgitter berichtet die Polizei am Sonntag.

Zunächst kam es auf der Kanalstraße in Salzgitter am Samstagabend gegen 23 Uhr zu einem illegalen Straßenrennen. Zwei Fahrer hielten zwischen Lebenstedt und Hallendorf zunächst nebeneinander an, bevor sie in Richtung Hallendorf plötzlich beschleunigten. Die beiden fuhren auf der zweispurigen Straße nebeneinander mit Geschwindigkeiten von bis zu 160 km/h.

In Hallendorf angekommen, stoppte die Polizei die beiden Rennfahrer. Ein 20-Jähriger und ein 21-Jähriger saßen in den Autos, die eigentlich den Eltern gehörten. Die beiden räumten laut Polizei ein, sich zu einem Rennen verabredet zu haben. Die Polizei beschlagnahmte die Führerscheine der jungen Männer, untersagte die Weiterfahrt und händigte die Fahrzeuge den Eltern aus. Die jungen Männer erwartet nun ein Strafverfahren.

Schlägerei in Discounter in der Chemnitzer Straße

Am Ende lagen sie auf dem Boden vor den Tiefkühltruhen: Zwei Männer sind am Samstagnachmittag in einem Discounter in der Chemnitzer Straße aneinandergeraten. Offenbar hatte es vorher eine Beleidigung gegeben, die zum Schrecken anderer Kunden in eine körperliche Auseinandersetzung mündete und schließlich auf dem Boden vor den Kühltruhen endete.

Die beiden Streithähne (30 und 52 Jahre alt, aus Salzgitter) wurden bei der Keilerei leicht verletzt, mussten aber nicht ärztlich behandelt werden. Die Polizei leitete Strafverfahren ein.

22-Jähriger greift Barbetreiber im Teichwiesenweg an

Mit Gewalt wollte auch ein 22-Jähriger in der Nacht zu Sonntag im Teichwiesenweg seinen Willen durchsetzen. Der polizeibekannte Mann belästigte dort in einer Gaststätte andere Personen, bis er rausflog. Als der Betreiber der Gaststätte den 22-Jährigen zur Tür begleitete, setzte dieser sich zur Wehr und schlug den 46-Jährigen Barbetreiber.

Es kam schließlich zu einer Schlägerei, bei der beide Beteiligte leicht verletzt wurden. Die Polizei sprach einen Platzverweis gegen den 22-Jährigen aus, dem dieser aber nicht nachkam. So brachten die Beamten ihn in Gewahrsam und leiteten zwei Strafverfahren ein.

Frau fährt auf der Kattowitzer Straße Schlangenlinien

Nie fehlen darf die Trunkenheitsfahrt: Am Samstagabend um 18.47 Uhr fiel eine Fahrerin einer Polizeistreife auf, die offenbar betrunken hinterm Steuer saß. Sie fuhr auf der Kattowitzer Straße derartige Schlangenlinien, dass sie alle Fahrbahnen benutzte.

Die Polizisten stoppte die Frau. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Es folgten eine Blutprobe, die Polizei beschlagnahmte den Führerschein und untersagte die Weiterfahrt.

