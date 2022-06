Feuerwehr Salzgitter löscht Dachstuhlbrand in Bad

Am Pfingstmontag brannte ein Dachstuhl in der Veronikastraße in Bad. Verletzt wurde niemand.

Ein Dachstuhlbrand in Salzgitter-Bad hat am Pfingstmontag die Berufsfeuerwehr Salzgitter auf den Plan gerufen. Wie Einsatzleiter Michael Sadowski berichtet, wurden die Einsatzkräfte wegen einer Rauchentwicklung in einem Haus in der Veronikastraße alarmiert.

Die bestätigte sich: Es qualmte aus dem Dach. Die Feuerwehr verschaffte sich Zutritt und fand einen Entstehungsbrand vor, den die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle bringen und ablöschen konnten. Um Schäden am Dach zu kontrollieren, brachte die Feuerwehr eine Drehleiter in Stellung. Mit einer Wärmekamera untersuchten die Feuerwehrleute, ob noch Brandnester vorhanden waren.

Enge Straße für Berufsfeuerwehr Salzgitter „kleine Herausforderung“

Als besondere Herausforderung nennt Sadowski den Einsatzort: Eine Einbahnstraße, relativ eng, so dass die Feuerwehr sich sehr gezielt aufstellen musste, auch um die Drehleiter in eine gute Position zu bringen. „Das war eine kleine Herausforderung, aber eigentlich fast auch unser Tagesgeschäft“, erklärt Sadowski. Verletzt wurde niemand, da es sich bei dem betroffenen Gebäude um einen Geschäftskomplex handelt.

Neben der Berufsfeuerwehr Salzgitter waren auch die Ortswehr Bad und ein Rettungswagen vor Ort. Zur Brandursache und Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben.

