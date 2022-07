Musicalwoche in der Grundschule Steterburg

Thiede. An drei Tagen führen die Kinder Rotasia auf und bekommen sehr viel Anerkennung für ihr Tun und ihre Leistung in einer schwierigen Zeit.

Nach vielen Monaten mit Proben in Kleingruppen im Klassenraum, auf der kleinen Bühne in der Mensa und zuletzt endlich mit ganzen Probenvormittagen auf der großen Bühne in der Turnhalle war es dann so weit: An drei Tagen haben die vierten Klassen „ihr“ Musical Rotasia tatsächlich aufführen können, heißt es in der Mitteilung.

Krankheitsbedingte Ausfälle

Während der Probenzeit hatten demnach alle Klassen noch mit krankheitsbedingten Ausfällen jeder Art zu kämpfen – und bereits hier zeigte sich eine große und selbstverständliche Hilfsbereitschaft aller, indem die in den Proben benötigten Rollen aus einer Parallelklasse als Ersatz hinzukamen. Leider mussten auch in den Aufführungen einige Kinder ersetzt werden, die sich im Vorfeld gründlich und gut auf ihren Auftritt vorbereitet hatten und dann krank ausfielen, so die Schule weiter. Um so stärker ist zu würdigen, dass jede Klasse an jedem einzelnen Nachmittag ihren Auftritt zu etwas Einzigartigem gemacht hat.

Erzählt wurde die Geschichte des Prinzen Shadi, der sich nicht damit zufrieden geben will, dass „hinter dem Wald“ die Welt zu Ende sein soll, der neugierig und offen andere Länder erkunden möchte und sich begleitet von Freunden und nach einem anspruchsvollen Solo ermutigt von seinem Vater, dem König , („Jeder Mensch hat einen Traum“) auf den Weg macht.

Mit sichtbarer Freude

Sowohl die Hauptrollen (Shadi, Farid, Sim und Sam und der König) als auch „kleinere“ Sprechrollen“ (Rote und Bunte) spielten in jeder Aufführung ausdrucksstark und mit sichtbarer Freude. Lieder wurden mit Bewegungen begleitet, größere und kleinere Soli sicher und bewegend gesungen.

In allen Klassen war wohl das Schlusslied („Du, ich, wir und ihr“) der geheime Favorit, denn spätestens da musste jeder Zuschauer erkennen: Da sang und spielte die pure Lebensfreude. Im Anschluss an Applaus und Zugabewünsche formulierte es die kommissarische Schulleiterin: Diese Viertklässler haben „in einer besonderen Zeit etwas ganz Besonders geleistet.“

