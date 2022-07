Salzgitter. Ein Autofahrer war in Salzgitter-Gebhardshagen unter Alkoholeinfluss am Steuer. Weiterhin: Ein Mann war ohne Führerschein unterwegs.

Der Autofahrer in Salzgitter-Gebhardshagen hatte einen Alkohol-Wert von 0,79 Promille. (Symbol)

Polizei Salzgitter Polizei: Alkoholisierter Autofahrer in Salzgitter-Gebhardshagen

Ein Autofahrer ist am Freitag alkoholisiert in Salzgitter-Gebhardshagen gefahren. Am frühen Morgen kontrollierte die Polizei einen 45-jährigen Autofahrer, der auf der Nord-Süd-Straße mit seinem Auto unterwegs war.

Bei der Kontrolle vermuteten die Polizeibeamten Alkoholbeeinflussung beim 45-Jährigen. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 0,79 Promille. Eine Blutprobenentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens waren die Folgen.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ein Autofahrer in Salzgitter war ohne gültigen Führerschein unterwegs

Bei einer Polizei-Kontrolle am Donnerstagabend haben Beamte festgestellt, dass ein 27-Jähriger keinen gültigen Führerschein hat. Der 27-jährige Autofahrer war mit seinem Pkw zuvor auf der Konrad-Adenauer-Straße in Salzgitter unterwegs.

Lesen Sie weitere Polizei-Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

Zudem war das Auto ohne ordnungsgemäße Zulassung. Verschiedene Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet, das Auto musste er stehen lassen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de