Salzgitter-Bad. Feuerwehr-Einsätze im Stadtgebiet und tausende Euro-Sachschaden. Das war heute Nacht in Salzgitter-Bad los:

Mehrere Müllcontainer haben in der Nacht in Salzgitter-Bad gebrannt (Symbolbild).

Polizei Salzgitter Brennende Müllcontainer beschäftigen Polizei in Salzgitter-Bad

Gleich mehrere Müllcontainer wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag in Salzgitter-Bad in Brand gesteckt. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 1:30 Uhr zu mehreren Feuern im Stadtgebiet.

Feuerwehr und Polizei rückten zunächst zu einem Feuer in der Straße „Hinter dem Salze“ an, wo Einsatzkräfte den ersten brennenden Container löschen mussten.

Müllcontainer am Salgenteich völlig zerstört

Nur wenig später dann die nächste Alarm-Meldung: Am Salgenteich wurden gleich vier Müllcontainer durch ein offensichtlich vorsätzlich verursachtes Feuer zerstört. Auch ein angrenzender Zaun wurde durch das Feuer beschädigt.

Die Schadenshöhe beträgt mindestens 4.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer (05341) 8250 entgegen.

