Salzgitter. Im März haben zwei Täter eine Tankstelle in Salzgitter-Salder ausgeraubt. Die Polizei veröffentlicht nun Überwachungs-Bilder der Täter.

Beim Raubüberfall in der Museumstraße wurde die Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht.

Polizei Salzgitter Raubüberfall in Salzgitter – Polizei veröffentlicht Bild

Ein schwerer Raub auf eine Tankstelle hat sich am 30. März gegen 2.50 Uhr in der Museumstraße in Salzgitter-Salder ereignet. Einer der beiden Täter hat dabei die Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht und ein anderer Täter zuvor Reizgas gegen sie einsetzt, berichtet die Polizei.

Anschließend haben die beiden Täter Bargeld und verschiedene andere Wertgegenstände erbeutet. Im Anschluss seien sie unerkannt geflohen. Die Polizei hat nun Bilder der Täter aus der Videoüberwachung veröffentlicht.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie mehr Polizei-Nachrichten aus der Region Wolfsburg-Braunschweig:

Wolfsburger zusammengeschlagen und mit dem Messer bedroht

Polizeieinsatz in Braunschweig – Mann verletzt Polizisten

Unbekannte brechen in Peiner Supermarkt ein und stehlen Geld

Die Polizei Salzgitter nimmt Hinweise auf einen oder beide Täter unter der Telefonnummer (05341) 18970 entgegen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de