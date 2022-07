Team der Salzgitteraner Berufsfeuerwehr holt acht Medaillen

Die Berufsfeuerwehr Salzgitter hat erfolgreich an der ersten Landesmeisterschaft in Niedersachsen, der Mergel-Firefighter-Combat-Challenge, in Höver bei Sehnde teilgenommen. Bei diesem sportlichen Wettbewerb waren mit Björn Schulz, Alexander Junge und Ronja Behnke drei Aktive der Berufsfeuerwehr Salzgitter dabei, heißt es in der Mitteilung.

Teilnehmer aus ganz Deutschland

An dem Wettbewerb nahmen demnach mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Deutschland in verschiedenen Wertungsklassen teil. Der gesamte Parcours sei von einem Starter allein (Einzel), zu zweit (Tandem) oder im Team von drei bis fünf Aktiven (Staffel) absolviert worden. Das Team der Berufsfeuerwehr Salzgitter startete laut Mitteilung mit einem Einzelläufer, zwei Tandem-Paarungen und einer Staffel. Hierbei belegte das Team in den Wertungsklassen Einzelstart, Staffelstart und Tandem-Mix jeweils den zweiten Platz sowie den dritten Platz in der Wertungsklasse Tandem männlich. Somit kehrte das Team mit sechs Silber- und zwei Bronzemedaillen nach einem erfolgreichen und anstrengenden Wettkampftag zurück auf die Feuerwache.

Start in voller Schutzausrüstung

Bei der Challenge galt es, in voller Schutzausrüstung ein 20 Kilogramm schweres Schlauchpaket drei Etagen nach oben zu bringen. Dort angekommen, musste ein weiteres 20 Kilogramm Schlauchpaket an einem Seil die drei Etagen nach oben gezogen werden. Im Anschluss ging es die drei Etagen schnellstmöglich wieder herunter. Unten angekommen musste mit einem Hammer ein etwa 75 Kilogramm schweres Gewicht auf einer Schlagmaschine einen Meter nach hinten geschlagen werden.

Danach ging es in einen Slalomparcours, an dessen Ende ein gefüllter Schlauch aufgenommen werden musste. Dieser wurde über eine Strecke von 25 Meter gezogen und am Ende ein Ziel abgespritzt. Die letzte Disziplin war das Ziehen einer 80 Kilogramm schweren Puppe über eine Distanz von 30 Meter. Der gesamte Parcours musste so schnell wie möglich durchlaufen werden.

„Wir gratulieren nochmals unseren Konkurrenten der niedersächsischen Berufsfeuerwehren zu ihren Erfolgen. Unser Ziel für das kommende Jahr ist es natürlich, unsere Titel zu verteidigen oder zu verbessern und uns darauf im Training vorzubereiten“, so das Team der Berufsfeuerwehr Salzgitter.

red

