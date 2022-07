Der Kultursommer in Salzgitter wird dieses Wochenende heiß

Salder. Quadro Nuevo sorgt am Freitag für einen orientalischen Auftakt. Mit diesen Bands geht es hochkarätig am Schloss Salder weiter.

Heiß, heißer, Kultursommer. Dieses Wochenende beginnt Salzgitters beliebteste Kulturveranstaltung im Sommer in Salder. Neben den Krachern am Museumsschloss findet dieses Wochenende aber auch eine Sommerserenade in Ringelheim statt. An dieser Stelle fassen wir für Sie die kulturellen Hits der Stahlstadt zusammen.

Quadro Nuevo eröffnet den Kultursommer am Freitag

Am Freitag um 20 Uhr eröffnet die Band „Quadro Nuevo“ den Kultursommer mit orientalischen Klängen und mediterraner Leichtigkeit. Das Ensemble tourt schon seit 1996 durch die Welt und hat mittlerweile über 3000 Konzerte gespielt. Die CDs von „Quadro Nuevo“ erhielten den Deutschen Jazz Award, kletterten in die Top Ten der Jazz- und Weltmusik-Charts und wurden in Paris mit dem Europäischen Phonopreis „Impala“ ausgezeichnet. In den Jahren 2010 und 2011 erhielt „Quadro Nuevo“ jeweils den „Echo“ Jazz als bester Live-Act und wurde so mit dem höchsten Deutschen Musikpreis von der Deutschen Phono-Akademie geehrt.

Quadro Nuevo eröffnet den Kultursommer am Freitag. (Archiv) Foto: Privat

Charly Schreckschuss Band und Deeooh & k·now·ledge begleiten durchs Wochenende

So hochkarätig und vielseitig geht es den ganzen Kultursommer über weiter. Karten sind übrigens unter dem Link: https://www.salzgitter.de/kultursommer-salzgitter erhältlich. Die Seite verlinkt auf Reservix, Eventim und den Kulturkreis. Dort kann man sich dann die Tickets für die gewünschte Veranstaltung kaufen.

Dieses Wochenende geht es am Samstag um 20 Uhr erst einmal mit der Charly Schreckschuss Band weiter. Die Musik von Frontmann Charly Beutin ist geprägt von leidenschaftlichem Soul, packendem Rock und groovendem Boogie. Einerseits besticht die musikalische Brillanz, zum anderen sind es die pointierten Texte zwischen rau und zart, zwischen poetisch und lakonisch, die Charly Beutin einzigartig machen.

Sonntag tritt der Rapper „Deeoh“ gemeinsam mit dem Projekt „k·now·ledge“ um 18 Uhr auf. „Deeooh“ ist ein 26- jähriger Rapper aus Hannover. Gemeinsam mit seiner Crew von dem Independent-Label „Vierpulsiv“ produziert er alle Songs, Beats und Musikvideos in Eigenregie. In seiner Musik setzt er sich meistens mit persönlichen Themen, Selbstreflexion sowie gesellschaftskritischen und politischen Themen auseinander. „k·now·ledge“ distanziert sich klar von genretypischen Themen wie Diskriminierung, Drogen- und Gewaltverherrlichung. Die Kombination verspricht also feurige Beats und tiefgründige Texte.

Der Kultursommer geht unter der Woche weiter

Weiter geht es nächste Woche bereits am Mittwoch. Dann spielt um 20 Uhr die Band „The Magic of Queen“ und will die Magie der weltweit bekannten Band mit ihrem Frontmann Freddie Mercury wieder zum Leben erwecken. Sänger Markus Engelstaedter gilt als einer der herausragendsten Queen-Interpreten Europas. Absolute Highlights sind am 5. und 6. August außerdem die Auftritte der Prog-/Folkrockformation „Jethro Tull“ und des Berliner Sängers Nico Santos.

Sommerserenade in Ringelheim

Lokale Kultur hätte man ursprünglich am Sonntag bei der Sommerserenade des Gesangvereins Concordia in der St. Johanniskirche in Ringelheim erleben können. Mit bekannten Schlagern wollten die Concordianer unter der Leitung des Bredelemer Kantors, Carsten Jelinski, einen bunten Querschnitt durch ihr Repertoire bieten. Das Konzert wurde wegen einer Erkrankung des Chorleiters allerdings auf den 7. August, 17 Uhr, verschoben.

