VHS Salzgitter startet in das Herbst-Winter-Semester

Salzgitter. Es gibt 412 Kurse zur Auswahl. Semestereröffnung ist am 25. August mit dem Kabarettisten Jens Neutag in der Kulturscheune Lebenstedt.

Gemeinsam Kochen, miteinander Sprachen lernen oder gemeinschaftlich aktiv sein: In der Volkshochschule (VHS) treffen unterschiedliche Menschen aufeinander, die eines eint: Mit Gleichgesinnten möchten sie sich weiter- und fortbilden. Das bundesweite VHS-Jahresthema „Zusammen in Vielfalt“ würdigt diese Besonderheit. Im neuen Kursprogramm haben alle Interessierten viele Möglichkeiten, diesen Zusammenhalt kennenzulernen. 412 Kurse (90 als Online-Angebot) sind im neuen Wintersemester buchbar.

Die langjährige Erfahrung hat gezeigt: Das Lernen bereitet viel mehr Spaß im Team! Viele VHS-Teilnehmende schätzen die VHS-Angebote, um sich zu treffen, gemeinsam zu lernen und sich darüber austauschen zu können.

Die engagierten Kursleiterinnen und Kursleiter laden ein, diese Vielfalt zu entdecken. Malen oder Schneidern? Oder ein Fotobuch erstellen? Oder lieber mit Kindern oder Enkelkindern aktiv werden? Dann einfach einen Blick auf die 44 Kurse in Kultur und Gestalten, EDV (78 Kurse) oder die Junge VHS (32 Kurse) werfen.

Es gibt auch gebührenfreie Angebote

Oder doch lieber Politik, Gesellschaft und Umwelt (53 Kurse), um sich über aktuelle Themen wie beispielsweise Nachhaltigkeit zu informieren? Darüber hinaus kann drinnen und draußen viel für die Gesundheit getan werden (99 Kurse) oder sich für die nächsten beruflichen Herausforderungen weitergebildet werden (28 Kurse).

Fortgesetzt wird die Kooperation mit „VHS Wissen live“ wegen des positiven Zuspruches: Gebührenfreie Online-Vorträge zu verschiedenen Themen wie Kultur, Kunst, Wissen, Politik, Geschichte erweitern die Fortbildungsmöglichkeiten unserer Volkshochschule ebenso wie die neuen Online-Kurse oder Webinare.

Eine Besonderheit in diesem Herbst/Wintersemester: Es wird wieder eine kabarettistische Semestereröffnung geben. Jens Neutag ist am Donnerstag, 25. August, um 19 Uhr in der Kulturscheune Lebenstedt zu Gast.

Informationen: Das Herbst/Wintersemester beginnt am 1. September und ist online abrufbar. Anmeldungen sind online von sofort an möglich. Das neue Programm liegt ab dem 22. August an vielen Stellen in der Stadt aus und ist auf der Seite der Volkshochschule auch als pdf-Datei abrufbar (https://app-14.salzgitter.de/kuferweb/). Telefonisch geben die Mitarbeiterinnen unter den Rufnummern (05341) 8393629 oder 8392200 gern Auskunft. Per Mail ist die Volkshochschule unter vhs@stadt.salzgitter.de erreichbar.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de