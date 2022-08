Holzstapelbrand in Salzgitter-Lesse mit Großeinsatz der Feuerwehr

Zu einem Brand mit einem Großaufgebot der Feuerwehr kam es in der Schaperstraße in Salzgitter-Lesse am Sonntagabend. Gegen 20 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Scheunenbrand in die Schaperstraße alarmiert, berichtet die Feuerwehr. Vor Ort stellte sich laut Michael Sadowski, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter heraus, dass ein Holzstapel im Innenhof einer Scheune brannte.

Glücklicherweise konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Wie das Feuer entstand, kann nicht gesagt werden. Nach etwa einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie mehr Feuerwehr-Nachrichten in der Region Braunschweig-Wolfsburg:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de