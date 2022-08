Zwei Raubüberfälle mit Körperverletzung in Salzgitter

Salzgitter. In Lebenstedt kam es in der Nacht zu zwei schweren Raub-Delikten. Zwei Überfallene wurden verletzt, in einem Fall kam ein Messer zum Einsatz.

Die Polizei in Salzgitter ermittelt nach zwei Raubüberfällen in der Nacht zu Samstag in Lebenstedt (Symbolbild).

Zu zwei Raub-Delikten kam es in der Nacht zu Samstag in Salzgitter. Dabei kam auch ein Messer zum Einsatz, beide Geschädigten wurden verletzt, wie die Polizei berichtet.

Zunächst kam es am Freitagabend gegen 22.30 Uhr zu einem Raub mit gefährlicher Körperverletzung. In der Albert-Schweitzer-Straße, Höhe Reppnersche Straße, in Lebenstedt war ein 31-Jähriger zu Fuß unterwegs, als er unvermittelt von einem anderen Mann angegriffen wurde. Laut Polizei soll der Angreifer den 31-Jährigen zu Boden geschlagen und dann auf ihn eingetreten haben.

Schließlich entriss der Täter dem Mann mehrere Wertgegenstände und flüchtete unerkannt. Der 31-Jährige erlitt durch den Angriff erhebliche Verletzungen. Er kam in ein Krankenhaus. Wer den Überfall beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Telefon 05341-1897-0.

Messer-Überfall im Stadtpark in Lebenstedt

Später in der Nacht kam es dann zu einer schwere räuberischen Erpressung und gefährlichen Körperverletzung. Zwei Männer sprachen laut Polizei einen 24-Jährigen am Bahnhof in Lebenstedt an und lockten ihn unter einem Vorwand in den Stadtpark. Dort schlug einer der beiden Täter zu und drohte mit einem Messer.

Schließlich forderte der Täter Bargeld und erhielt laut Polizei einen zweistelligen Betrag, mit dem er flüchtete. Der 24-Jährige wurde durch das Messer leicht verletzt. Beschreibung des Täters: männlich, südländisches Aussehen, bekleidet mit schwarzer Hose und braunem T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-1897-0 zu melden. red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de