Unfall auf der A39 – Teilsperrung bei Salzgitter Hüttenblick

Salzgitter-Thiede. Ein Verletzter nach einem Crash hinter Salzgitter-Thiede. 5 Personen saßen in den Unfallwagen, der Hergang ist noch unbekannt.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am am Montagabend auf der A 39 in Fahrtrichtung Kassel gekommen. Beteiligt waren zwei Autos, die offensichtlich kurz vor der Raststätte Salzgitter-Hüttenblick zusammenstießen.

Wie die Feuerwehr an der Einsatzstelle zwischen Thiede und Lebenstedt berichtet, befanden sich fünf Personen in den unfallbeteiligten Autos. Sie konnten sich selbstständig aus den Wagen befreien, nur eine Person hatte sich leicht verletzt. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unbekannt.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eine Fahrspur musste für die Dauer des Feuerwehreinsatzes gesperrt werden. Vor Ort waren Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Thiede und der Berufsfeuerwehr Salzgitter, sowie Rettungskräfte aus Salzgitter und Braunschweig.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Salzgitter:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de