Integrationspreis „Bunte Sole“ – jetzt Kandidaten vorschlagen

Superhelden müssen die Menschen, die für den Integrationspreis „Bunte Sole“ nominiert werden, nicht sein. Das ist Dincer Dinc, einst Mitinitiator des Preises und Mitglied der Jury, ganz besonders wichtig. Zum zehnten Mal wird der Preis in diesem Jahr vom Bürgerservice für Migranten in Kooperation mit der Stadt Salzgitter verliehen. Noch bis Sonntag, 4. September, können Vorschläge eingereicht werden. Die Preisverleihung findet dann am Sonntag, 9. Oktober, 16 Uhr, in der Kulturscheune statt.

Zum zehnten Mal wird in diesem Jahr die „Bunte Sole“ in Salzgitter verliehen

„Wir suchen keine Helden, die Unmögliches geleistet haben. Wir suchen unsere Alltagshelden“, verdeutlicht Dinc. So seien es auch „kleine“ Hilfen oder Gesten, die zählen. Integration bestehe aus unendlich vielen kleinen Taten und Dingen. Also: Wo hilft jemand Kindern von Geflüchteten, sich in der Schule zurecht zu finden? Wo erledigt jemand den Behörden-Papierkram für eine Familie, die da alleine nicht durchfindet? Wo übersetzt jemand, wenn es dringend gebraucht wird? Wo sorgt jemand für Begegnungen der Kulturen oder Religionen? Es gibt so viele Möglichkeiten und Gelegenheiten, bei der Integration zu helfen, oder zwischen den verschiedenen Kulturen zu vermitteln.

Nominiert werden können Einzelpersonen, Gruppen oder auch Vereine

Die Bunte Sole kann an Einzelpersonen, Gruppen oder auch Vereine verliehen werden. Ausgezeichnet werden können: Die Förderung der Integration oder des interkulturellen Lebens in Salzgitter, die Gestaltung eines vielfältigen Zusammenlebens von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, das Engagement für Bildung und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, das Engagement für die interkulturelle Öffnung der Bevölkerung Salzgitters oder auch der Einsatz für interkulturelle Begegnung und interreligiösen Dialog. Eine Jury entscheidet über den Sieger. Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert.

Die Bewerbung mit Schilderung der Leistung des Kandidaten oder der Kandidatin sowie Kontaktdaten bis 4. September per Mail an: dincerdinc44@hotmail.de oder an integration@stadt.salzgitter.de

