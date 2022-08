Salzgitter: Fahrraddiebstahl, Autoeinbruch und Umweltfrevel

Salzgitter. In Lebenstedt stahl ein Dieb ein Rad. Die Polizei fand es wenig später. In Beddingen gab es einen Autoeinbruch, Umweltfrevel gab es in Salzgitter-Bad.

Einen Fahrraddiebstahl gab es am Dienstag in Salzgitter.

In der Lebenstedter Straße In den Blumentriften hat es am Dienstag einen Fahrraddiebstahl gegeben. Das Opfer meldete den Diebstahl umgehend der Polizei. Diese konnte den Abstellort des Rades laut Mitteilung in einer Wohnung lokalisieren. Dank der schnellen Anzeige des Geschädigten und der guten Zusammenarbeit von Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht machten sie das E-Bike binnen zwei Stunden ausfindig, stellten es sicher und gaben es an den rechtmäßigen Eigentümer zurück.

Die Polizei appelliert: Bitte stellen Sie ihr Fahrrad immer gesichert und angeschlossen ab. Möglichkeiten zur Sicherung ihres Rades und weitere wertvolle Hinweise, um einen Fahrraddiebstahl zu verhindern, erteilt das Präventionsteam der Polizei, (05341) 1897109.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lkw-Fahrer sicherte mit Fahrzeug unter Wasser stehenden Bereich einer Fahrbahn

Die Polizei ist am Freitag in der Peiner Straße in Lebenstedt zu einer Gefahrenstelle gerufen worden. Beim Eintreffen der Beamten war die Fahrbahn stark überflutet. Mehrere Fahrzeuge wurden beim Passieren der Gefahrenstelle beschädigt. Zudem waren laut Polizei Gullydeckel aus den Einlässen gedrückt. Ein 21-jähriger Zeuge und Fahrer eines Lkw hatte schon vor dem Eintreffen der Beamten seinen Lkw quer zur Fahrbahn aufgestellt und somit verhindert, dass weitere Fahrzeuge in den Gefahrenbereich fuhren. Zudem hatte der Mann Passanten auf die Gefahr hingewiesen. Nachdem das Wasser zurückgegangen war, reinigte dieser zusammen mit den Beamten die Straße mit einem Besen.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Unbekannte brechen in Beddingen in Pkw ein

Unbekannte Täter haben zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in Beddingen an einem Pkw Cabriolet die Scheibe der Beifahrertür wenige Zentimeter aufgehebelt. Offensichtlich erhielten die Täter laut Polizei hierdurch keinen Zugang in das Innere des Fahrzeuges. Im weiteren Tatverlauf wurde das Türschloss aufgebrochen. Erste Ermittlungen ergaben, dass keine Gegenstände erbeutet wurden. Es entstand jedoch ein Schaden von mindestens 500 Euro. Hinweise unter (05341) 941730.

Ölwechsel sorgt in Salzgitter-Bad für Gewässerverunreinigung

Ein unbekannter Täter hat nach Angaben der Polizei in der Fuldastraße in Salzgitter-Bad vorsätzlich einen Ölwechsel direkt über einem Gullyschacht durchgeführt und hierdurch eine erhebliche Verunreinigung des Kanalsystems verursacht. Die alarmierte Feuerwehr sowie ein Fachentsorgungsbetrieb konnten die Gefahr laut Polizei begrenzen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Polizei ermittelt wegen Fischwilderei in Sehlde

Die Polizei erhielt am Samstagabend einen Hinweis, wonach Tatverdächtige offensichtlich widerrechtlich im Bereich der Innerste angeln würden. Mehrere Personen konnten laut Polizei als Angler in dem Bereich festgestellt werden. Die vier Personen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren zeigten sich gegenüber der Polizei zum Teil unkooperativ und aufbrausend. Die Polizei konnte mehrere Angelutensilien sicherstellen und weist ausdrücklich darauf hin, dass die Verletzung fremden Fischereirechts oder Fischereiausübungsrechts strafrechtlich verfolgt werden kann.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de