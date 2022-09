Veranstaltungen Salzgitter Das sind die Top-3 Veranstaltungen in Salzgitter am Wochenende

Salzgitter steht dieses Wochenende ganz im Zeichen der Literatur. Gleich drei Lesungen können Sie an allen drei Tagen des Wochenendes beim Literaturfest besuchen. Der Freitag bietet außerdem einen kriminalistischen Rundgang durch Salzgitter-Bad. Am Samstag können Interessierte dann raus in den Bürgerwald. Bei Führungen will der Förderverein des Bürgerwalds Thiede zeigen, wie viel er dort bereits erreicht hat. Hier gibt es, wie jede Woche, alle wichtigen Infos zu den Highlights in der Stahlstadt.

Literaturfest in der Kniestedter Kirche

Mit Klaus-Peter Wolfs jüngsten Romanen auch 2022 wieder dabei sind der Autor und seine Ehefrau Bettina Göschl, die den Gästen zum Auftakt des Literaturfests am Freitag, 2. September, 19.30 Uhr, eine musikalische Krimilesung präsentieren werden: In „Ostfriesensturm“, dem 16. Fall der beliebten Ostfriesenkrimireihe von Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf, beginnt für Ann Kathrin Klaasen und ihr Team eine Ermittlung unter noch nie dagewesenen Bedingungen, die sie in den Bereich des organisierten Verbrechens führt.

Am Samstag, 3. September, 19.30 Uhr, liest der Reporter und Schriftsteller Andreas Altmann aus seinem aktuellen Buch „Bloßes Leben. Reportagen“ sowie aus seinen beiden – ebenfalls im Piper-Verlag erschienenen – Bänden „Gebrauchsanweisung für das Leben“ und „Gebrauchsanweisung für Heimat“.

Am Sonntag, 4. September, 18 Uhr, kommt in der Kniki Bram Stokers „Dracula“ auf die Bühne – als stimmgewaltiges Ensemble-Live-Hörspiel mit Musik und Bildprojektion dargeboten von Christoph Tiemann und dem „Theater ex libris.“ Für jede Veranstaltung beim Literaturfest gilt: Eintritt: 13 Euro (Vorverkauf); 15 Euro (Abendkasse)

Kriminalistischer Rundgang in Salzgitter-Bad

Die Theatergruppe Salzgitter-Bad lädt gemeinsam mit der Tourist-Information Salzgitter zur Begutachtung eines Kriminalfalls, bei dem eine Salzschicht auf der Haut des Toten bei den Ermittlungen unter anderem eine große Rolle spielte.

Das Ermittlerteam der Theatergruppe Salzgitter-Bad (von links): Bernward Ritter als Polizist Michi Meyer 2, Sina Winkler als Pathologin Dr. Louise Lauenstein, Matthias Roßa als Kommissar Bernd Bender. Foto: Privat / Veranstalter

Zum großen Show-down, bei dem der Fall gelöst und der Täter oder die Täterin überführt wird, laden die Schauspieler zum „Lokaltermin“. Kurze Informationen zur Stadt gibt es im Laufe des Rundgangs auch. Der Kriminal-Stadtrundgang findet am 2., 3. und 4. September sowie am 16., 17. und 18. September jeweils freitags um 17 Uhr beziehungsweise samstags und sonntags um 15 Uhr statt. Die Veranstaltung ist nur über die Tourist-Information Salzgitter (05341) 900 99 40 zu buchen und kostet 15 Euro pro Person inklusive ein Getränk beim „Lokaltermin“.

Führungen durch den Bürgerwald

Der Förderverein Bürgerwald Thiede ist Anfang 2022 10 Jahre alt geworden. In diesen Jahren haben die Mitglieder des Vereins auf der von der Stadt Salzgitter überlassenen, etwa 4 Hektar großen Fläche einen Wald für die Zukunft mit etwa 18.000 Bäumen und Büschen angepflanzt. Um über diese und weitere Projekte zu berichten, lädt der Verein am Samstag, 3. September, von 10 bis 13 Uhr auf das Gelände des Bürgerwaldes am Ellernweg in Thiede (Treffpunkt am Pumpenhaus) ein. Beim Tag des offenen Bürgerwaldes verspricht der Verein verschiedenste Führungen, die zeigen, was man aus einem Bürgerwald alles machen könne.

Natur erleben können Besucher im Bürgerwald an diesem Samstag. (Archiv) Foto: Privat

