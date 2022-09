Salzgitter-Bad. Beamte erwischten am frühen Samstagmorgen einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer und eine angetrunkene Autofahrerin in Salzgitter-Bad.

Polizei Salzgitter Verkehrskontrolle in Salzgitter-Bad: Polizei erwischt Betrunkene

Die Polizei hat am frühen Samstagmorgen in Salzgitter-Bad bei Verkehrskontrollen zwei betrunkene Fahrzeugführer erwischt. Nach einer Meldung der Polizei kontrollierten die Beamten um 3.22 Uhr einen E-Scooter-Fahrer in der Breite Straße. Der 26-Jährige stand offenbar unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein durchgeführter Test zeigte einen Wert von 1,32 Promille. Die Beamten untersagten dem jungen Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

Bei einer weiteren Verkehrskontrolle in der Straße An der Erzbahn kontrollierten die Beamten gegen 4.40 Uhr einen 25-jährigen Autofahrer. Dabei stellten sie fest, dass auch er Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Die Polizei verbot auch diesem Mann die Weiterfahrt.

