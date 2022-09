Lebenstedt: Männer greifen Polizeibeamte an

Zwei Männer haben am Dienstagabend Polizeibeamte in Lebenstedt angegriffen – und einen Ordnungshüter dabei leicht verletzt. Das berichtet die Salzgitteraner Polizei. Demnach beobachteten die eingesetzten Polizisten gegen 22 Uhr, wie die beiden Männer an der Reppnerschen Straße über eine rote Fußgängerampel liefen.

Die Beamten sprachen die beiden an. Einer gab an, sich nicht ausweisen zu können. Als die Polizei den Fall als Ordnungswidrigkeit ahnden wollte, versuchten die Männer plötzlich, die Beamten zu treten, zu schubsen und zu schlagen.

Einer der beiden Männer – ein 27-Jähriger – konnte festgenommen werden. Bei ihm veranlasste die Polizei eine Blutprobe wegen des Verdachts auf Drogeneinfluss. Zudem fanden die Beamten in seinem Rucksack Bekleidung – eventuell Diebesgut.

Der andere Täter konnte flüchten. Er soll Anfang 20 gewesen sein, zudem etwa 1,75 Meter groß. Er trug zur Tatzeit eine blaue Jogginghose, eine gelbe Daunenweste und ein schwarzes Basecap. Die Polizei ermittelt.

Baustelle bei Oelber: Täter stehlen hochwertige Arbeitsgeräte

Von einer Baustelle am Schlehenring in Oelber am weißen Wege haben Unbekannte einen Minibagger, eine Rüttelplatte und einen Anhänger gestohlen. Die Tat ereignete sich laut Salzgitters Polizei zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr. Es entstand ein Schaden von annähernd 30.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Baddeckenstedt unter der Telefonnummer (05345) 928690 auf.

red

