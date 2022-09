Lebenstedt. Fußgänger hatten in der Nacht einen Mann am Ufer entdeckt. Als sie ihn ansprachen, floh er ins Wasser und verschwand. Die Suche wurde verlegt.

Noch in der Nacht rückten zahlreiche Einsatzkräfte in Lebenstedt aus.

Personensuche am Salzgittersee

Such-Einsatz Dramatischer Vorfall am Salzgittersee: Lebloser Körper gefunden

Es herrscht nun Gewissheit: Die Polizei berichtet um kurz vor 9 Uhr, dass ein lebloser Körper am Salzgitersee entdeckt wurde. Der große Such-Einsatz kann nun beendet werden – Fragen gibt es trotzdem noch.

Seit kurz nach Mitternacht in der Nacht zu Samstag suchten Einsatzkräfte in Salzgitter-Lebenstedt nach einer unbekannten Person im Salzgittersee. Fußgänger hatten einen Menschen am Ufer liegend aufgefunden. Als sie ihn ansprachen, sprang er plötzlich auf und lief mitsamt Kleidung ins Wasser.

Rund eine Minute habe man die Person im Wasser schwimmen sehen. Dann war sie weg. Feuerwehr und Rettungsdienst wurden alarmiert und begaben sich mitten in der Nacht auf die Suche. Die DLRG suchte den Salzgittersee mit Booten ab, die Polizei unterstützte aus der Luft. Von oben wurde sogar eine Wärmequelle im Wasser entdeckt, die offensichtlich aber nicht zur gesuchten Person gehörte.

Feuerwehr musste Suche auf den Morgen verlegen

Wie Einsatzleiter Markus Spiller vor Ort erklärt, hat sich die Suche in völliger Dunkelheit schwierig gestaltet, da die Einsatzkräfte nicht eingrenzen konnten, wo sich die Person im Wasser befinden könnte. Auch der Einsatz von Tauchern war unmöglich.

Die Suche wurde damit vorzeitig unterbrochen und auf die Morgenstunden verlegt. Sonargeräte sollten den Mann endlich finden, jedoch zunächst ohne Erfolg.

Im Einsatz waren bislang die Berufsfeuerwehr Salzgitter, die Freiwillige Feuerwehr Lebenstedt, die DLRG, der Rettungsdienst und die Polizei Salzgitter.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

