Kinder aus Salzgitter malen, wie sie den Krieg erleben

Diese Bilder gehen mitten ins Herz. Sie berühren, machen verzweifelt, zeigen aber auch die ganze Not der Kinder, die sie gemalt haben. Dank des vom Bund geförderten Programms „Aufholen nach Corona“ haben Mädchen und Jungen bei den „Bildungshelden“ an allen Standorten in Salzgitter Bilder zum Thema Krieg gemalt. „Alle haben mitgemacht. Egal, welcher Nationalität und egal, ob die Kinder selber Krieg und Flucht erlebt haben, oder ob sie davon in ihren Familien oder in den Medien gehört haben“, erklärt Samir Roshandel, Geschäftsführer der Bildungshelden gGmbH.

Kinder malen ihre Kriegserlebnisse – Die Bildungshelden initiieren das Projekt

Die Bilder hängen nun zum Beispiel in den Unterrichtsräumen der Bildungshelden in der Berliner Straße in Lebenstedt. Wer sich Zeit nimmt, die Bilder anzusehen, spürt sehr schnell, wie sehr Krieg, Kriegserfahrungen, Flucht, Bomben und Soldaten die Kinder beschäftigen. Was sich oft nicht in Worten ausdrücken lässt, zeigt sich in diesen Bildern. Ganz klar und bestechend auf den Punkt gebracht. Die Kinder sind hier nicht diplomatisch, machen keine Kompromisse. Ganz pur malen sie, was sie empfinden. Und genau das trifft den Betrachter mitten ins Herz.

„Die Kinder waren mit Begeisterung und Spaß dabei. Trotz des ernsten Themas hatten sie Freude an der Aufgabe, haben sich ausgetauscht und sind so ins Gespräch gekommen“, erzählt Roshandel, der selbst einst mit seiner Familie aus Afghanistan geflüchtet ist. „Ich habe selber Krieg erlebt und weiß, was das für Kinder und Familien bedeutet.“ Angesichts dieser eigenen Erfahrungen habe er sich nun gefragt, wie die Kinder die aktuellen Ereignisse sehen und wie sie damit umgehen. „Selbst wenn die Kinder nicht aus der Ukraine kommen: Die meisten Familien, die wir unterstützen, leben in beengten Verhältnissen. Da bekommen die Kinder viel mit. Viel mehr, als sich die Erwachsenen oft träumen lassen. Wir wollen ihnen helfen, das mit anderen zu teilen und zu verarbeiten“, schildert Samir Roshandel Hintergründe des Projektes.

Nun sollen die Bilder öffentlich gezeigt werden – Wer möchte eine Ausstellungsmöglichkeit bieten?

Nur zu gerne würden die Bildungshelden die Bilder öffentlich zeigen. Daher wird sich das Team nun auf die Suche nach einer Möglichkeit machen. Wer helfen möchte oder eine Idee hat, meldet sich bei den Bildungshelden unter info@bildungshelden.net

