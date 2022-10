Förderverein Musiktage Salzgitter hat Berliner Duo zu Gast

Der Förderverein Musiktage Salzgitter lädt am Mittwoch, 12. Oktober, 19 Uhr, in der Kirche Heilige Dreifaltigkeit in Salzgitter-Bad zu einem Konzert ein. Zu Gast ist dann das Berliner Duo Anna Carewe & Oli Bott. „Mit Cello und Vibraphon treffen die beiden auf Bach und von ihm inspirierten Komponisten“, heißt es in einer Mitteilung des Fördervereins.

Die Konzertbesucher in Salzgitter-Bad erwartet ein Konzert mit Cello und Vibraphon

Anna Carewe und Oli Bott spielen demnach Musik ohne Grenzen: Ernste Musik, Unterhaltende Musik, Alte Musik, Neue Musik, Kompositionen und Improvisationen. „Sie lassen die Grenzen zwischen den Genres und Epochen verschwinden und verführen das Publikum, neue Klänge zu genießen und bekannte Klänge neu zu erfahren“, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Duo spielte auf Festivals wie dem Beethovenfest Bonn und dem Musikfest Stuttgart. 2019 veröffentlichte es die erste CD „Timescapes“.

Beide Künstler sind ausgezeichnet – 2019 haben sie ihre erste CD veröffentlicht

Die englische Cellistin Anna Carewe erlangte im Alter von 16 Jahren in ihrer Heimat erstmals landesweite Aufmerksamkeit, als sie Preisträgerin des BBC-Wettbewerbs „Young Musician of the Year“ wurde. Sie studierte an der Royal Academy of Music in London, ging dann nach Berlin und setzte ihr Studium fort. Als Solocellistin des Ensemble Oriol (jetzt Kammerakademie Potsdam) machte sie sich einen Namen in der Berliner Musikszene. 2007 verließ sie das Ensemble, um sich verstärkt ihren eigenen Projekten zu widmen. Oli Bott studierte Vibraphon und Komposition am Berklee College of Music in Boston. Seit seinem Abschluss ist er freischaffender Musiker in Berlin, bekam mehrere Stipendien des Berliner Senats und Kompositionsaufträge für sein eigenes Jazzorchester.

Eintrittskarten kosten 18 Euro, erhältlich unter anderem unter (05341) 9043490 oder per Mail an helmutknebel@musiktage-salzgitter.de.

