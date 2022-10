Salzgitteraner erkunden beim Tag der offenen Tür die Musikschule

Lebenstedt. Was die Musikschule in Salzgitter alles bietet, konnten die Bürgerinnen und Bürger am Samstag beim Tag der offenen Tür erkunden.

Es war ein Erfolg, der sich weniger an seinen Besucherzahlen messen ließ als in der gebotenen Vielseitigkeit und dem hohen Interesse jedes einzelnen Besuchers. Dabei gehört der „Tag der offenen Tür“ der Musikschule Salzgitter schon längst zum „guten Ton“ im städtischen Veranstaltungskalender. Und auch am Samstagnachmittag wurde das Haus in der Wehrstraße 27 zum beliebten Anlaufziel für neugierige Musikfreunde.

Die Musikschule Salzgitter hat 600 Schüler und 25 Dozenten

„Wir haben 600 Musikschüler und 25 Musiklehrer“, rührte Sabine Petter die Werbetrommel. „Wir sind offen für jeden, der ein Instrument lernen möchte und Spaß am Musizieren hat – unabhängig von Alter oder Herkunft“, fügte sie an. Seit Oktober 2018 hält sie als „Chefin“ die Zügel der Musikschule in ihren Händen. Vieles, was unter den Corona-Einschränkungen nicht oder nur bedingt möglich war, soll nun mit dem Tag der offenen Tür neuen Nährboden erhalten.

Längst richtet sich das Angebot nicht nur an kleine Kinder, wie manch ein Externer vermuten würde. Auch viele Erwachsene und darunter auch Senioren, hätten ihr musikalische Interesse als „Späteinsteiger“ entdeckt. Einen Kontrabass zum Beispiel könnten kleine Kinder gar nicht spielen, betonte Petter. Oder Trompete – mit wackelnden Milchzähnen – gehe auch nicht. Die Tischharfe zum Beispiel richte sich an Senioren oder auch Leute, die gar keine Noten lesen können. Andere Musikinstrumente seien in kleinerem Format extra auf Kinderhände abgestimmt, erklärte Dozentin Grit Dietrich und zeigte eine Querflöte – speziell für Kinder.

Ein gutes Dutzend Dozenten saß somit am Samstag parat, um die Musikinstrumente – von Drums über Klarinette und Klavier bis zum Saxofon und zur Gitarre vorzustellen. Neu im Musikschul-Boot waren Kontrabass-Lehrer Stefan Bolte und Anne Kröger mit den Cello. Aber auch stimmlich kamen Interessenten weiter:

Nicht nur Instrumente können in der Musikschule erlernt werden – es gibt auch eine Gesangwerkstatt und einen Jungendchor

Lehrerin Britta Rex forderte ihrerseits in der Gesang- und Jazzwerkstatt zum Mitmachen auf, und Alina Ludwig warb für das Jugendchor-Projekt. Viele Wege, die sich für die kleinen Besucher zudem lohnen sollten. Für Kinder lagen Laufkarten parat, die gegen eine kleine Belohnung eingetauscht werden konnten, sobald sie drei Stempel für erkundete Musikinstrumente enthielten. „Für den Veranstaltungstag sind wir zufrieden“ fasste Sabine Petter zusammen. „Wie erfolgreich und nachhaltig er war, wird sich erst genau zeigen, wenn die Schnupper-Musiker vom Samstag dauerhaft in unsere Bildungseinrichtung kommen.“

