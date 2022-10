Richtig viel Abwechslung Das sind die Top 5-Veranstaltungen am Wochenende in Salzgitter

Wir verlängern das Wochenende – und starten mit unseren Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende heute ausnahmsweise schon einmal am Donnerstag. Für die 1. Komische Nacht in Salzgitter machen wir diese Ausnahme allerdings gerne. Doch keine Angst – es gibt bis zum Sonntag noch einige weitere Veranstaltungen. Hier sind unsere Tipps:

1. Komische Nacht in Salzgitter

An vier verschiedenen Orten startet am Donnerstag um 19.30 Uhr die Komische Nacht: Café Del Lago, Gala Hof bei Nico, Kniestedter Kirche (Kniki) und Ratskeller. „In Corona-Zeiten wie diesen bietet die Komische Nacht einen ganz besonderen Mehrwert: Als Besucher erlebt man selbst in diesen Zeiten einen großartigen Comedy-Abend, ohne dabei auf große Menschenmassen zu treffen“, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters. Die Komische Nacht sei eines der erfolgreichsten Live-Comedy-Formate in Deutschland. „In Cafés, Bars und Restaurants einer Stadt erleben die Gäste und ihre Freunde bei dieser Show einen ausgelassenen Abend – mit bester Unterhaltung durch Comedians, Kabarettisten, Zauberer und andere Komiker. Dabei ist keine Komische Nacht wie die andere.“

In Salzgitter bietet die Agentur „MITUNSKANNMAN.REDEN.“ einen „Querschnitt durch die aktuelle Comedyszene in Deutschland“. An jedem Ort treten an einem Abend 4 Comedians jeweils 25 Minuten auf. Bei der Komischen Nacht müssen somit nicht die Besucher von Lokal zu Lokal wandern, um verschiedene Comedians sehen zu können, sondern jeder Gast kauft sich eine Eintrittskarte für sein Lieblingslokal. Die Künstler sind es, die von Club zu Club ziehen. Bei der 1. Komischen Nacht Salzgitter treten Benni Stark, Mia Pittroff, Onkel Hanke, Pete THE BEAT in folgenden Spielorten auf: Café Del Lago, Gala Hof bei Nico (beide Lebenstedt), Kniestedter Kirche (Kniki), Ratskeller (beide Salzgitter-Bad). Karten gibt es in den beteiligten Lokalen und im Internet unter www.komische-nacht.de. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.

Die Künstler:

Benni Stark: Er war in seiner Jugendzeit in einer Gang und wurde erfolgreich bei der Logopädin therapiert. Nach dem Zivildienst kam die Ausbildung zum Herrenausstatter. Benni ist kein normaler Herrenausstatter, er ist Herrenausstatter aus Leidenschaft…

Mia Pittroff: Sie schnappt ihre treff¬sicheren Be¬ob¬ach¬tungen und Pointen immer da auf, wo sie sich gerade bewegt: zwischen Provinz und Großstadt, Dialekt und Hochdeutsch, zwischen Kindern und Karriere und nicht zuletzt zwischen den Jahren.

Onkel Hanke: Er ist der deutlich dickere Teil von Reis Against The Spülmachine, der Massenvernichtungswaffe unter den Liedermacher Duos, das sich dem Coverett verschrieben hat und Welthits der Musikgeschichte mit Texten über gesunde Ernährung parodiert.

Pete THE BEAT: Nur mit seiner Stimme und allenfalls durch das Mikrofon verstärkt, zaubert der Guinnessbuch Weltrekordhalter im Dauerbeatboxen Pete The Beat mal eben ein Ein-Mann-Orchester in den Raum. Sein Publikum fasziniert er damit seit fast 30 Jahren.

Lesung und Musik in der Kniki

Am Samstag, 15. Oktober, sind der Autor und Schauspieler Achim Amme und die Beatles Coverband „The Beatles Connection“ von 20 Uhr an bei der Kleinkunstbühne in der Kniestedter Kirche zu Gast – und zwar mit „LET IT BE – Lennons frühe Jahre, Lesung & Live Musik“. John Lennon war der charismatische Kopf der Beatles. Seine musikalische Inspiration sowie die ungewöhnlichen Texte begründeten den Mythos der Fab Four. Er war zugleich Provokateur und menschenscheuer Träumer, dessen Stimme bis heute gehört wird. Grundlage für die Lesung im ersten Teil des Abends ist die von Philip Norman geschriebene John Lennon Biographie. Der Autor und Schauspieler Achim Amme liest daraus. Hierbei wird er im Wechselspiel und passend zum Erzählten für mehrere Stücke von der Band begleitet. Der zweite Teil des Abends ist mit einem Konzert-Set von The Beatles Connection vollständig dem musikalischen Schaffen Lennons und seiner berühmten Bande gewidmet. Als erfahrene Liveband verlässt sich die 2009 gegründete Gruppe dabei nicht allein auf das brillante Songmaterial, sondern erweckt es leidenschaftlich zu neuem Leben. Mit originalgetreuen Instrumenten und stilechten Outfits.

Die Beatles Coverband „The Beatles Connection“ ist am Samstag zu Gast in der Kniestedter Kirche Foto: Veranstalter / BZV

Die Karten kosten 15 Euro im Vorverkauf und 17 Euro an der Abendkasse. Eine verbindliche Kartenreservierung ist bei Klaus Geisser unter (05341) 393920 oder per E-Mail an kgeisser@gmx.de möglich. Die Karten werden an der Abendkasse hinterlegt und müssen bis 19.45 Uhr am Veranstaltungstag abgeholt werden.

13. Europäisches Filmfestival der Generationen

Das 13. Europäischem Filmfestival der Generationen zeigt im Oktober und November in vielen Städten Filme über das Älterwerden für Alt und Jung. Die Arbeitsgemeinschaft der Frauenverbände Salzgitter und das SOS-Mütterzentrum beteiligen sich an diesem Festival. Zu sehen ist „Romys Salon”. Seit ihre Mutter so viel arbeitet, geht Romy nach der Schule zu ihrer Oma. Sie hilft ihr dann meist im Frisiersalon. Doch in letzter Zeit ist Oma anders, sie vergisst vieles, spricht plötzlich Dänisch und erzählt immer wieder von ihrer Kindheit in Dänemark und vom Meer. Romy unterstützt ihre Oma, wo sie kann, damit keiner etwas merkt. Bis zu dem Tag, an dem ihre Oma im Nachthemd im Salon steht ... Nach dem Film ist eine Diskussionsrunde geplant. Der Film wird gezeigt am Sonntag, 16. Oktober, 11 Uhr, im SOS-Mütterzentrum, Mehrgenerationenhaus, Braunschweiger Straße 137. Eine Anmeldung ist erforderlich. Eine Karte für Essen und Getränke kann für 10 Euro bei Anmeldung erworben werden. Anmeldungen im Mütterzentrum.

Autorenlesung „Frauenleben“

Wie sah ihr Alltag aus? Wofür mussten sie kämpfen? Was hat sie glücklich und frei gemacht? Und wie blicken sie heute – viele Jahre später – auf diese Zeit zurück? Darüber berichten 18 Frauen aus den Jahrgängen 1927 bis 1966 in dem Buch „Frauenleben – 18 Alltagsgeschichten aus der Nachkriegszeit“, das im Dezember 2021 im Ostfalia-Verlag erschienen ist. Dort sind persönliche Lebensgeschichten gesammelt, hervorgegangen aus einem Schreibprojekt – ein Kooperationsprojekt des Kulturvereins Lewer Däle Liebenburg, der Kreisvolkshochschule Goslar und der Kreisheimatpflege Goslar. Am Sonntag, 16. Oktober, findet in Vienenburg eine Lesung mit Christa Hillebrandt („Mit Blick auf den Brocken - Kindheit und Jugend im Schatten der Zonengrenze“) und Gerthild Kress („Fenster mit Eisblumen - Meine Kindheit in Immenrode“) statt. Beginn ist um 15 Uhr im Burg Café, Burgweg 2. Der Eintritt ist kostenlos. Anmeldungen unter (05346) 9019780 oder per Mail an info@lewer-daele.de.

Kulturfrühstück mit „Lettterfrack“

Letterfrack treten im Fredenberg-Forum auf. Foto: Veranstalter

In der Begegnungsstätte des Fredenberg Forums gastiert am Sonntag, 16. Oktober, die Irish Folk Band „Letterfrack“. Los geht es um 11 Uhr. Der Eintritt kostet 18 Euro, Mitglieder zahlen 15 Euro. Reservierungen unter (05341) 50512 oder unter fredenberg-forum@t-online.de. Unter dem Motto „On the road for Irish Folk“ ist die Mindener Band „Letterfrack“ seit 1994 unterwegs. „Die Musik von Letterfrack lebt vor allem von der unbändigen Spielfreude der sechs Bandmitglieder und diese überträgt sich unweigerlich auf die Zuhörer. Mit einer fein abgestimmten Mischung aus traditionellen Trinkliedern und kämpferischen Songs über Freiheit, Leid und Krieg, aber auch ruhigen Balladen über Liebe und Schmerz, zieht die Band die Zuhörer in ihren Bann, wobei die Grenzen zu anderen Musikrichtungen fließend sind und die Band vor deren Adaption nicht zurückschreckt“, heißt es in einer Mitteilung des Fredenberg Forums.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de