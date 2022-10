Salzgitter: Starke Verrauchung in Lebenstedter Wohnung

Salzgitter. In die Swindonstraße sind am Mittwoch Feuerwehr und Polizei ausgerückt. Aus ungeklärter Ursache fing ein Stuhl Feuer. Die Straße wurde gesperrt.

In Lebenstedt ist es am Mittwoch zu einer starken Verrauchung gekommen.

Gegen 15 Uhr sind Kräfte der Berufsfeuerwehr Salzgitter am Mittwoch zu einer gemeldeten starken Verrauchung in die Swindonstraße in Lebenstedt ausgerückt. Schon auf der Anfahrt war sie nach Angaben von Einsatzleiter Michael Sadowski zu erkennen. Dank des schnellen Eingreifens eines Bewohners konnte Schlimmeres verhindert werden. Denn er löschte den Brand, der in der Küche entstand, und verließ mit seiner Familie die Wohnung.

Wie genau das Kleinfeuer ausbrach, blieb zunächst unklar. Nach Angaben der Polizei ging es von einem Stuhl aus. Nach umfangreichen Lüftungsmaßnahmen konnten alle Bewohner des Mehrfamilienhauses ihre Wohnungen wieder aufsuchen. In der Küche entstand nur geringer Sachschaden. Nach etwa einer halben Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Verletzt wurde niemand.

Swindonstraße in Lebenstedt kurzzeitig gesperrt

Für die Löscharbeiten musste die Swindonstraße kurzfristig beidseitig gesperrt werden. Auch für Busse gab es zu diesem Zeitpunkten kein Durchkommen.

