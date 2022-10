Laternenumzüge in Salzgitter - hier finden sie statt

In der dunklen Jahreszeit gehören sie fest in den Terminkalender vieler Ortschaften und Kitas: die Laternenumzüge. Auch in Salzgitter finden sie nach der Corona-bedingten Pause nun vielerorts wieder statt. An dieser Stelle bieten wir Ihnen eine Übersicht über die Umzüge. Und – wenn auch bei Ihnen ein Umzug stattfindet, der hier nicht aufgelistet ist: Mailen Sie und Ihren Termin an redaktion.salzgitter@funkemedien.de. Wir ergänzen dann die Auflistung.

Hier die Übersicht:

Steinlah, 28. Oktober: Das Deutsche Rote Kreuz und die Freiwillige Feuerwehr Steinlah veranstalten am Freitag, 28. Oktober, gegen 18.30 Uhr einen Laternenumzug. Los geht es am ehemaligen Schulhof. Für Essen und Getränke ist gesorgt.

Salzgitter-Bad, 10. November: Gemeinsam mit dem Familienzentrum KunterBund und der Noah-Gemeinde lädt der MTV Salzgitter am Donnerstag, 10. November, zum Laternenumzug ein. Begleitet wird er vom Fanfarenzug aus Beinum. Los geht es um 17.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche. Der Umzug beginnt dann gegen 18 Uhr. Am MTV-Gelände gibt es Stockbrot, Bratwurst, Pommes und Getränke.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de