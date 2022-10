Stadt bietet Lehrgang an Fortbildung in Sachen Tontechnik für Salzgitters Vereine

Für die Bildungseinrichtungen, aber auch die gemeinnützigen Vereine in der Stadt Salzgitter besteht die Möglichkeit, sich bei der Stadtbildstelle im Medienzentrum neben verschiedener Präsentationstechnik wie Beamer, Leinwände und Kameras auch Tontechnik wie Lautsprecher, Mischpulte sowie Mikrofone auszuleihen.

Wer Tontechnik bei der Stadt Salzgitter leihen möchte, benötigt einen Kenntnisnachweis

Für die Tontechnik ist dafür ein Kenntnisnachweis erforderlich, um den sachgerechten Umgang mit den professionellen Geräten sicher zu stellen. Eine Prüfung muss nicht absolviert werden, die Teilnahme am Technikkurs mit Tontechniker Harald Baumgartner ist ausreichend. Zielgruppe sind dabei die gemeinnützigen Vereine und Bildungseinrichtungen in der Stadt Salzgitter.

Der Workshop findet am 19. November statt – die Teilnahme ist kostenfrei

Der Workshop dauert etwa drei Stunden und findet am 19. November von 10 bis 13 Uhr statt. Die Teilnahme am Kurs zum Erhalt des Kenntnisnachweises ist kostenfrei. Die Teilnehmerzahl ist auf acht Personen begrenzt. Die Anmeldung ist per E-Mail an stadtbildstelle@stadt.salzgitter.de möglich. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter (05341) 839-4155.

red

