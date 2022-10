Ein Jahr: Anbieter von E-Scootern in Salzgitter zieht Bilanz

Am Montag, 17. Oktober, ist es genau ein Jahr her, dass die Firma Tier damit begann, E-Scooter in Salzgitter aufzustellen. Seitdem sollen 26.000 Nutzer mehr als 190.000 Fahrten absolviert haben. Der Anbieter zieht daher positiv Bilanz.

Insgesamt sei mit den 500 Scootern, die in Salzgitter im Stadtgebiet verteilt sind, eine Strecke von rund 320.000 Kilometern zurückgelegt worden. „Wir sind mit der Nutzung unserer E-Scooter in Salzgitter sehr zufrieden“, sagt Markus Ries, Regionalmanager für Norddeutschland bei Tier. Das flexible Angebot sei sehr gut angenommen worden und man habe in den vergangenen Monaten viele Neukunden in der Stadt dazugewinnen können.

Um den Zugang möglichst einfach zu gestalten, sind die E-Scooter ebenfalls in Google Maps und Moovit integriert. Die Auswertung der Nutzungsdaten zeige, dass die am häufigsten befahrenen Straßen die Chemnitzer Straße in der Innenstadt und die Berliner Straße seien. Weitere Straßen, die im vergangenen Jahr mehr als 10.000 Fahrten aufweisen konnten, seien die Kattowitzer Straße, die Konrad-Adenauer-Straße und die Marienbruchstraße gewesen.

Tier will die Mobilität in Salzgitter verändern

Tier wurde 2018 in Berlin gegründet und ist derzeit in mehr als 260 Städten in 22 Ländern in Europa und im Mittleren Osten vertreten. Ziel sei es, „die Mobilität zum Guten zu verändern“. Durch die hohe Zahl an Scootern „können wir noch mehr Gästen und Bewohnern von Salzgitter ermöglichen, sich emissionsfrei und umweltfreundlich durch die Stadt zu bewegen“, erklärt Markus Ries.

red

