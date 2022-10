Hier wächst die VW-Batteriezellfabrik in Salzgitter

So sieht die Baustelle der VW-Gigafabrik in Salzgitter von oben aus. Die Aufnahme entstand Ende September.

Aus der Luft sieht auch die Baustelle „giga“ aus: Auf dem Gelände des Volkswagenwerks in Beddingen wird derzeit die Gigafabrik gebaut. Die Batteriezellfabrik soll Blaupause für weitere Fabriken sein. In Europa sind nach Konzernangaben perspektivisch insgesamt sechs Zellfabriken geplant. Volkswagen will künftig die Batterien für seine Elektro-Autos selbst herstellen und sich damit fit für die Zukunft machen. Anfang Juli war die Grundsteinlegung mit Bundeskanzler Olaf Scholz, seitdem wächst die Baustelle, wie diese Luftaufnahme von Ende September zeigt. Die Produktion in Salzgitter soll 2025 starten.

Die Luftaufnahme zeigt das VW-Werk in Salzgitter mit der Baustelle, wo die Batteriezellfabrik entsteht. Foto: Katrin Schiebold

Verantwortlich ist die neu gegründete europäische Aktiengesellschaft „PowerCo“, in der Volkswagen seine weltweiten Batterieaktivitäten bündelt. Von Salzgitter aus soll das weltweite Batterie-Geschäft von Volkswagen gesteuert werden. Es geht dabei um die gesamte Wertschöpfungskette – vom Rohstoffeinkauf über die Produktion bis zum Recycling. Ein Forschungszentrum ist ebenfalls angegliedert. Nach Angaben des Betriebsrats sollen durch das neue Werk allein in Salzgitter 5000 Arbeitsplätze entstehen, derzeit arbeiten dort im bestehenden Motorenwerk knapp 7000 Menschen.

Um Fachkräfte für die Zellfertigung zu gewinnen, hat der Volkswagen-Konzern eine große Qualifizierungs-Offensive gestartet. Es sollen vornehmlich eigene Beschäftigte aus der Motorenfertigung weiterqualifiziert werden. Erstmals bietet Salzgitter auch den neuen Ausbildungsberuf Chemielaborant/in an, der die Auszubildenden auf den Einsatz im chemischen Labor vorbereiten soll.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de