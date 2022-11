Salzgitter. In Salzgitter sind unbekannte Täter in ein Geschäft eingebrochen. Außerdem: Brandstifter haben in Lebenstedt eine Mülltonne angezündet.

Polizei Salzgitter Diebe in Salzgitter brechen in Geschäft ein – Polizei ermittelt

Unbekannte Täter sind in Salzgitter in der Berliner Straße in ein Geschäft eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Die Tat hat sich zwischen Montag, 31. Oktober, 15.30 Uhr und Dienstag, 1. November, 1.30 Uhr ereignet, berichtet die Polizei.

Die Einbrecher haben ein Fenster gewaltsam aufgebrochen, heißt es weiter. Die Täter haben annähernd 300 Euro gestohlen.

Brandstiftung in Salzgitter-Lebenstedt

Eine Restmülltonne in Brand gesetzt haben Unbekannte in Salzgitter-Lebenstedt im Storchenkamp am Montagnachmittag, 31. November. Die Tonne brannte vollständig aus, so die Polizei Salzgitter. Die Schadenshöhe sei bisher noch nicht gekannt.

Die Polizei Salzgitter habe ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Zeugen, sich unter (05341) 18970 zu melden.

