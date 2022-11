Brennendes Sofa löst in Lebenstedt Feuerwehreinsatz aus

Lebenstedt. In Lebenstedt fing ein Sofa am Dienstagnachmittag Feuer. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehrwachen aus Salzgitter sowie der Freiwilligen Feuerwehr Lebenstedt löschten am Dienstag ein brennendes Sofa in der Kattowitzer Straße.

Ein brennendes Sofa sorgte am Dienstagnachmittag für einen Feuerwehreinsatz in der Kattowitzer Straße in Lebenstedt. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer gegen 15 Uhr aus. Als die Kräfte der beiden Berufsfeuerwehrwachen aus Salzgitter sowie der Freiwilligen Feuerwehr Lebenstedt am Einsatzort eintrafen, hatte sich die Mieterin der betroffenen Wohnung bereits ins Freie gerettet, sodass keine Personen mehr in Gefahr waren. Dies erklärt Markus Spiller, Einsatzleiter Berufsfeuerwehr Salzgitter. Außerdem seien die Fensterscheiben der Wohnung beim Eintreffen der Einsatzkräfte stark verrußt gewesen.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region:

Die Löscharbeiten dauerten laut Spiller etwa 15 bis 20 Minuten. Anschließend lüfteten die Einsatzkräfte den vom Brand betroffenen Bereich. Was das Feuer auf der Couch ausgelöst hat, wird nun durch die Polizei ermittelt.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de