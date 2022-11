Nabu-Station betreut jetzt auch Salzgitter

Ein Antrag des Nabu Niedersachsen zur Erweiterung der sogenannten Betreuungskulisse der Ökologischen Nabu-Station Aller/Oker (Önsa) ist kürzlich vom Land bewilligt worden. Damit erweitert sich der bisherige Bereich der betreuten Schutzgebiete mit den kreisfreien Städten und Landkreisen Braunschweig, Helmstedt, Wolfenbüttel und Wolfsburg um die Stadt Salzgitter und den Landkreis Peine. Darüber informiert der Nabu Niedersachsen in einer Pressemitteilung.

Demnach wurde zusätzlich die Fördersumme um das 2,5-fache auf 250.000 Euro jährlich erhöht. „Dadurch stehen dem Naturschutz der Region weitere Gelder zur Verfügung“, heißt es weiter. Aus diesem Anlass besuchte am Dienstag Umwelt-Staatssekretär Frank Doods die Ökologische Station in Königslutter und gratulierte dem Nabu Niedersachsen. „Schon seit 2018 fördern wir die Önsa. Die junge Station hat seitdem bereits viele erfolgreiche und wichtige Naturschutzprojekte in Südostniedersachsen umgesetzt“, erklärte er dort der Mitteilung zufolge. „Es ist wunderbar zu sehen, wie Projekte beispielsweise zur Wechselkröte oder zum Feldhamster hier mit großem Engagement zum Erfolg gebracht werden. Ich freue mich, dass das Land Niedersachsen mit der Förderung den Naturschutz weiter voranbringen kann und wir so die Betreuungskulisse der Ökologischen Station erweitern können.“

Doods überreicht Marieke Neßmann, Leiterin der Nabu-Station, den neuen Förderbescheid. Auch Vertreter der Städte und Landkreise aus der Betreuungskulisse nahmen an dem Termin teil. Michael Tacke, Stadtrat Salzgitter, und Christian Mews, Kreisrat Landkreis Peine, freuen sich, nun auch Kooperationspartner der Önsa zu sein. Dr. Holger Buschmann, Landesvorsitzender des Nabu Niedersachsen, erklärte: „Mit der Erweiterung der Önsa wird ein wichtiger Punkt des Niedersächsischen Weges umgesetzt. Um die in dieser Vereinbarung festgesetzten Ziele landesweit zu erreichen, sind Ökologische Stationen mit ihrer fachlich fundierten Kompetenz eine wichtige Grundlage.“

In Salzgitter wird der Schutz der Feldhamster ausgeweitet

Vornehmliches Ziel der Arbeit der Station ist es dem Nabu zufolge, den Herausforderungen des regionalen Naturschutzes besser gerecht zu werden und zum Schutz und Erhalt der biologischen Vielfalt vor Ort beizutragen. Im Landkreis Peine und der Stadt Salzgitter werden beispielsweise die in der bisherigen Betreuungskulisse erprobten Aktivitäten im Feldhamsterschutz ausgeweitet und intensiviert. Zudem, so wird in der Mitteilung weiter erklärt, werden ausgewählte Natura-2000-Gebiete in enger Kooperation mit den Unteren Naturschutzbehörden betreut und Maßnahmen zum Erhalt der dortigen Arten und Lebensräume umgesetzt.

Die Station mit Sitz in Königslutter ist aktuell mit fünf Mitarbeitenden besetzt. Unterstützt wird die Önsa von zahlreichen Ehrenamtlichen bei der praktischen Naturschutzarbeit.

Gefährdete Arten sollen geschützt werden

Zum Hintergrund: Die Önsa ist eine von sechs Ökologischen Stationen, die der Nabu Niedersachsen seit 2016 aufgebaut hat. Sitz der Station ist die Umweltburg in Königslutter im Landkreis Helmstedt. Die Önsa widmet sich der Gebietsbetreuung mit folgenden Schwerpunkten: Erfassung ausgewählter Arten und Lebensräume, Planung und Durchführung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Management von Artenschutzprojekten, Beratung verschiedener Akteure vor Ort und Öffentlichkeitsarbeit. Ziel ist es, zum Schutz, zur Entwicklung und zur Wiederherstellung von Lebensräumen und zu guten Lebensbedingungen gefährdeter Arten und zur Sicherung der biologischen Vielfalt beizutragen.

Seit Januar 2018 erfolgt die Förderung der naturschutzfachlichen Vor-Ort-Betreuung von Schutzgebieten durch die Önsa mit Mitteln des Landes Niedersachsen aus dem Hause des Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz.

Die Gebietsbetreuung durch die Önsa findet in Kooperation mit den Unteren Naturschutzbehörden der Städte Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg und der Landkreise Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel statt. Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz – Betriebsstelle Süd ist Bewilligungsstelle für die Förderung und berät als Fachbehörde für Naturschutz.

red

