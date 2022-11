Mann in Salzgitter wird zusammengeschlagen und ausgeraubt

Ein schwerer Raub hat sich in der Parkanlage in der Alber-Schweitzer-Straße gegenüber der Suthwiesenstraße in Salzgitter ereignet. Bisherige Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein unbekannter Täter auf das 45-Jährige Opfer eingeschlagen und die Geldbörse geklaut haben soll.

Das Opfer soll zudem bei dem Angriff mit einem Messer verletzt worden sein, heißt es. Die Verletzungen mussten im örtlichen Krankenhaus behandelt werden, so die Polizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 180 cm, nach vorne gegelte dunkle Haare, dunkler Vollbart, helle Jeans. Die Polizei Salzgitter bittet unter der Telefonnummer (05341) 18970 um Zeugenhinweise.

Täter scheitern bei Einbruchsversuch in Salzgitter

Die unbekannten Täter hatten versucht, die Terrassentür eines Wohnhauses in der Straße Nebelflucht in Salzgitter aufzuhebeln, scheiterten jedoch an ihrem Vorhaben. Ein Eindringen in das Haus gelang nicht, berichtet die Polizei.

Angaben zur Schadenshöhe können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gemacht werden, heißt es weiter. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 18970 zu richten.

Lack an Autos in Salzgitter-Lebenstedt zerkratzt

In mindestens zwei Fällen hatten unbekannte Täter in Salzgitter-Lebenstedt in der Nebelflucht-Straße an geparkten Fahrzeugen sowohl den Fahrzeuglack als auch eine Scheibe zerkratzt. Die Taten haben sich zwischen Sonntag, 30. Oktober, 16 Uhr und Donnerstag, 3. November, 9 Uhr ereignet.

Hierbei ist ein Gesamtschaden von etwa 2500 Euro verursacht, meldet die Polizei. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 18970 entgegen.

Betrunkener 21-Jähriger kracht in Salzgitter gegen eine Leitplanke – 40.000 Euro Schaden

Ein betrunkener Mann ist in der Nacht auf Freitag, 4. November, in Salzgitter-Sauingen mit einer Leitplanke kollidiert. Der 21-jährige Fahrer befuhr die K 12 aus Richtung Bleckenstedt kommend in Richtung Sauingen, so die Polizei. In einem Kurvenbereich habe er die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Das Fahrzeug stieß gegen eine Leitplanke und habe sich anschließend mehrfach überschlagen.

Der Pkw kam auf dem Dach liegend zum Stillstand, heißt es weiter. Der leicht verletzte Mann habe deutlich unter Alkoholeinfluss gestanden. Ihm musste laut Polizei eine Blutprobe entnommen werden. Die Schadenshöhe betrage etwa 40.000 Euro.

red

