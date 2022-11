Salzgitter: Verletzter nach Schlägerei – Belästigung der Grund?

In einem Gewerbebetrieb im Bohlweg in Salzgitter-Bad haben sich mehrere Personen gestritten. Die Polizei geht bei ihren Ermittlungen davon aus, dass sich zwei Männer im Alter von 35 Jahren in einem Gewerbebetrieb nicht entsprechend der „Benimmregeln“ verhalten hatten und andere Besucher belästigt haben könnten. Beiden Männern wurde daraufhin ein Hausverbot ausgesprochen, heißt es in einer Pressemitteilung. Nach Verlassen der Räume sollen beide schließlich auf dem Gehweg vor dem Haus von drei bis vier Personen angegriffen und geschlagen worden sein. Einer der Männer erlitt dabei leichte Verletzungen. Zu den flüchtenden Tätern ist lediglich bekannt, dass diese „dunkel“ bekleidet waren. Die Polizei ermittelt derzeit die Hintergründe der Tat und nimmt Zeugenhinweise unter (05341) 18970 entgegen.

Salzgitteraner kratzt Fußballfan in Goslar

Während eines Fußballspiels ist es im Stadion am Osterfeld in Goslar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 60-jährigen Mann aus Salzgitter und einem 30-jährigen Goslarer gekommen. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten drückte der Salzgitteraner, der hinter dem Goslarer saß, diesen laut Bericht der Polizei hinunter und kratzte ihn dabei am Hals. Hierbei stürzten sowohl der junge Mann aus Goslar als auch eine 23-jährige Frau. Der Goslarer wurde am Hals und am Schienbein verletzt und die Frau leicht an den Knien. Die Polizeibeamten befragten mehrere Zeugen und leiteten ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen den Salzgitteraner ein.

In einen Getränkehandel in der Berliner Straße in Lebenstedt haben sich Unbekannte Zugang verschafft. Dafür schlugen sie eine Glastür ein, informiert die Polizei. Im weiteren Verlauf erbeuteten die Täter eine höhere Anzahl von Zigarettenschachteln und verursachten hierbei einen Gesamtschaden von mindestens 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter unter (05341) 18970 entgegen.

