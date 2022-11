Alkoholfahrer verwüstet Stadtgebiet von Salzgitter-Bad

Ein 23-Jähriger hat am frühen Sonntagmorgen in Salzgitter-Bad, auf der Nord-Süd-Straße, einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann fuhr mit seinem Pkw in Richtung der Straße Am Pfingstanger, teilt die Polizei mit. Auf Höhe des Altstadtfriedhofs kam der Fahrer gegen 3.30 Uhr mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr die Verkehrsinsel zwischen den Fahrbahnen. Dabei kollidierte sein Auto mit zwei Verkehrsschildern und drei Bäumen. Bei dem Zusammenstoß entwurzelte er die Bäume vollständig.

Infolge des Zusammenstoßes wurde Pkw im Anschluss über die Gegenfahrbahn bis auf den Gehweg geschleudert und bleibt auf dem Dach liegen. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer mit einer verletzten Hand und diversen Schürfwunden in ein Krankenhaus.

Die Beamten stellten bei dem 23-Jährigen einen Atemalkoholwert in Höhe von 2,8 Promille fest, beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren ein. Der verursachte Gesamtschaden liegt bei etwa 45.000 Euro.

Lesen Sie Mehr Polizeimeldungen aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

Katalysators aus Auto gestohlen

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde im Schlopweg in Salzgitter-Bad aus einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw der Katalysator herausgetrennt und gestohlen. Bei dem Pkw handelt es sich um einen grünen VW Polo, informiert die Polizei. Der oder die Täter sind bislang unbekannt. Die Schadenshöhe liegt bei zirka 500 Euro. Zeugen bittet die Polizei, sich unter (05341) 825115 zu melden.

Nach Einbruch fehlen Bargeld, Münzen und eine Uhr

Unbekannte sind am Samstag zwischen 9 und 22 Uhr im Katzenwiesenring in Salzgitter-Bad in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Durch die Terrassentür drangen sie nach Angaben der Polizei in das Haus ein, wo sie Bargeld, Münzen und eine Uhr stahlen. Der Gesamtschaden liegt bei rund 1600 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei-Salzgitter unter (05341) 825115 entgegen.

red

