Salzgitter. Bei einem Verkehrsunfall in Salzgitter ist ein Fahrer gegen einen Baustellenanhänger auf der Nord-Süd-Straße gefahren. Der Mann wurde verletzt.

Der Rentner hat möglicherweise den Anhänger übersehen, der auf eine Baustelle auf der Nord-Süd-Straße in Salzgitter stand.

Polizei Salzgitter Unfall in Salzgitter – Senior fährt gegen Baustellenanhänger

Zu einem Verkehrsunfall kam es in Salzgitter auf der Nord-Süd-Straße kurz vor der Ausfahrt Salzgitter-Bad Nord am Montag, 14. November, gegen 14 Uhr. Eine Person wurde dabei verletzt. Ein 84-jähriger Fahrer eines schwarzen Mercedes ist gegen einen Baustellenanhänger gefahren. Dabei zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Mitarbeiter des Betriebes, die die Baustelle sicherten, kamen mit einem Schock davon und betreuten den Fahrer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der Gesamtschaden wird laut Polizei auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Fahrbahn musste auf eine Spur verengt werden. Die Kräfte der Feuerwehr Salzgitter beseitigten derweil auslaufende Flüssigkeiten und sicherten den Verkehr.

