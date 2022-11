Ilja Richter liest in der Kniki in Salzgitter-Bad

Salzgitter. Was ist los am Wochenende in Salzgitter? Hier präsentieren wir Ihnen die Top-Veranstaltungen.

Ilja Richter präsentiert am Freitag eine Lesung in der Kniki.

Das Kulturprogramm in Salzgitter ist in den nächsten Tagen abwechslungsreich. Los geht unser kleiner Überblick über die Top-Veranstaltungen mit einer Legende: Licht aus! Spot an! Die etwas ältere Generation wird sich erinnern... Ilja Richter und „Disco“ sind eine Legende, waren in den 1970er-Jahren eine Institution.

Ilja Richter stimmt in der Kniki auf die nächste Kreuzfahrt ein – vielleicht...

Ilja Richter in der Kniki: Richter ist am Freitag, 18. November, 20 Uhr, auf Einladung des Kulturkreises zu einer Lesung zu Gast in der Kniestedter Kirche in Salzgitter-Bad. Das Programm heißt: Ilja Richter: „Betreff: Einladung zu einer Kreuzfahrt“.

Zum Inhalt: Kreuzfahrten haben Hochkonjunktur. Aber nicht bei Bodo Kirchhoff. Statt an einer Schiffsreise um die Welt lässt er uns an seiner amüsant-sarkastischen Absage an die Welt der Luxusliner teilhaben: Auf Wunsch der PR-Dame einer Reederei soll ein nicht ganz unbekannter Schriftsteller Lesungen aus seinen Romanen an Bord präsentieren. Gage, Außenkabine mit Balkon, freie Verpflegung und viele andere Annehmlichkeiten klingen höchst verlockend. Wenn nur nicht der 90-seitige obligatorische Fragebogen für ‚Gastkünstler’ wäre. Anstatt ihn auszufüllen, schreibt der Autor einen unterhaltsamen Absagebrief an die ihm unbekannte Dame. Dieser entwickelt sich neben aller Gesellschaftskritik still zu einem Sehnsuchtsbrief nicht ausgelebter Träume…

„Ilja Richter ist mehr als nur ein begnadeter Vorleser. Mit schauspielerischem Können liest er den Text nicht aus der Distanz eines Erzählers, sondern nimmt uns mit in die Gefühlswelten des Autors. Die hohe Kunst des humorvollen Vortrags perfekt beherrschend, wird der Abend mit und durch ihn zu einem kurzweiligen Erlebnis, das auf die nächste Kreuzfahrt einstimmt. Oder auch nicht“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Karten für die Lesung gibt es für 20 Euro noch im Kulturkreis und an der Abendkasse (22 Euro).

Reggatta de Blanc präsentieren die „Sting & Police Tribute Show“

Tribute-Show in der Kulturscheune: Die „Sting & Police Tribute Show“ von Reggatta de Blanc ist am Samstag, 19. November, 19.30 Uhr, in der Kulturscheune in Lebenstedt, Thiestraße 22, zu sehen.

„Das Zusammenspiel der drei Musiker gab der Band The Police ihre Einzigartigkeit und Genialität: Das mittlerweile legendäre Schlagzeugspiel Steward Copelands vereinigte sich wunderbar mit Stings gnadenlosen Bassläufen, und die Gitarre von Andy Summers zeigte dem Publikum ihre beeindruckende Vielseitigkeit. Dazu diese Hits aus der Feder von Gordon M. Sumner – also Sting. So ziemlich jeder kann sie mitsingen“, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters.

Reggatta de Blanc präsentiert einen Meilenstein der Musikgeschichte. „Nicht nur die Stimme des Frontmanns Mick Griese beeindruckt – Gitarre, Bass und Schlagzeug sind dem Original nachempfunden.“ Karten gibt es über Reservix oder Eventim im Vorverkauf.

Orgelvesper in Salzgitter-Bad: Eine musikalische Orgelvesper gibt es am Samstag, 19. November, 18 Uhr, in der St.-Mariae-Jakobi-Kirche in Salzgitter-Bad zu erleben. „In dieser Vesper am Ende des Kirchenjahres wollen wir uns mit Klarheit und Wahrheit, Licht und Dunkelheit befassen. Wie sind die Komponisten mit diesen Themen umgegangen?“, fragt Propsteikantorin Pia-Cécile Kühne. Prädikant ist Heiko Frubrich, Kühne spielt Orgel und Klavier. Der Eintritt ist frei.

