Ost-West-Siedlung: Salzgitter will Denkmalschutz aufheben lassen

Ganz am Ende der Sitzung des Rates der Stadt Salzgitter am Mittwochabend gab es noch einen wirklichen Knaller zu vermelden: Die Verwaltung teilte mit, dass sie beim Landesamt für Denkmalschutz „einen Antrag auf Überprüfung der Denkmaleigenschaft der Ost-West-Siedlung“ in Salzgitter-Bad stellen wird. Heißt im Klartext: Aus Sicht der Verwaltung soll der größte Teil der Siedlung aus dem Denkmalschutz genommen werden, um eine bezahlbare Sanierung der Gebäude zu ermöglichen.

Heiß diskutiert wurde in den vergangenen Monaten über Zustand und Zukunft einiger Quartiere in Salzgitter. Die Ost-West-Siedlung in Salzgitter-Bad gehört dazu. Sie wurde in der 1930er- und 1940er-Jahren gebaut und gilt als Brennpunkt-Viertel. Die Häuser sind stark sanierungsbedürftig.

Großflächig war die Siedlung einst unter Denkmalschutz gestellt worden. Eine Entscheidung, die aus Sicht der Verwaltung „aus heutiger Sicht unverhältnismäßig und nicht mehr vertretbar sei“, heißt es in einem Schriftstück, das am Mittwoch im Rat präsentiert wurde. Die Fraktion Die Linke hatte der Verwaltung einige Fragen zur Ost-West-Siedlung gestellt. Darunter auch, welche Vor- und Nachteile der Denkmalschutz hat. Oberbürgermeister Frank Klingebiel und Stadtbaurat Michael Tacke analysieren in der Antwort die Situation und kommen klar zu dem Schluss: Der Denkmalschutz der gesamten Siedlung ist unverhältnismäßig.

Dieser Schluss sei entstanden aus der Abwägung der Vor- und Nachteile des Denkmalschutzes, dem hohen Wohnungsleerstand in der Siedlung, dem Sanierungsbedarf und den erheblichen Mehrkosten durch Denkmalschutzmaßnahmen. „Die damalige Landesentscheidung, die Siedlung großflächig unter Denkmalschutz zu stellen, führt für jeden Investor zu nicht finanzierbaren Mehrkosten bei der Wohnraumentwicklung und blockiert in dramatischer Weise die Stadtentwicklung in Salzgitter-Bad“, bringen Klingebiel und Tacke es auf den Punkt.

Und so ist die Situation in der Siedlung nach Angaben der Verwaltung derzeit: Es gibt in der Siedlung etwa 3600 Wohnungen; 1200 in Privatbesitz, 2315 Wohnungen gehören privatwirtschaftlichen Unternehmen. Allerdings basierten diese Daten auf dem Zensus 2011, aktuellere Daten lägen nicht vor. Die Stadt selbst hatte übrigens im vergangenen Jahr 146 Wohnungen – 39 Gebäude – in der Ost-West-Siedlung (Rhein- und Engeroder Straße) gekauft. Für Kauf und Sanierung kalkuliert die Stadt mit rund 34 Millionen Euro. Erste Landesmittel sind für dieses Projekt bereits geflossen – aus dem Strukturhilfeprogramm. Sie haben den Kauf der Häuser ermöglicht.

Die Sanierung des Quartiers ist unter Denkmalschutz nach Ansicht der Experten finanziell nicht zu stemmen

Unter Schutz gestellt worden war die gesamte Anlage einst wegen ihrer „historischen und besonderen Eigenheiten“. „Der Charakter und die Anlage der Gartenstadt mit dem vielen Grün sei Teil des Denkmalensembles. Die Ost-West-Siedlung sei ein wichtiges Geschichtszeugnis für die Stadt Salzgitter und erinnere in besonderer Weise an deren Gründungsgeschichte und gleichzeitig an die Architektur im Dritten Reich.

Die Verwaltung werde nun versuchen, den Denkmalschutz für den größeren Teil der Siedlung aufheben zu lassen. Dafür ist, so schildern es Klingebiel und Tacke, ein Antrag beim Niedersächsischen Amt für Denkmalpflege notwendig. Dieser werde nun vorbereitet. Das Ziel aus Sicht der Stadt Salzgitter ist, „dass bei Aufrechterhaltung des Geschichtszeugnisses für die Stadt Salzgitter – zum Beispiel durch einen oder zwei Straßenzüge – der größte Anteil der Gebäude in der Ost-West-Siedlung aus der Denkmalschutzeigenschaft entlassen wird“.

