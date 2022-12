Tierheim Salzgitter bittet Unterstützer zur Bescherung

Salzgitter-Bad. Wer noch ein gutes Werk zu Weihnachten tun möchte, kann das am Sonntag bei der Tierheim-Bescherung. Hier lesen Sie, was alles benötigt wird.

Für die Bewohner des Tierheims Salzgitter-Bad nehmen die Mitarbeitenden am Sonntag Geschenke an. (Symbolfoto)

Die Freude bei den Verantwortlichen des Tierheims in Salzgitter-Bad ist riesig: Nach zwei Jahren Corona-Pause findet nun endlich wieder eine Bescherung im Tierheim statt. Am Sonntag, 18. Dezember, können Tierfreunde von 13 bis 15 Uhr Geschenke im Tierheim, Am Pfingstanger 40, abgeben. „2017 hatten wir die Bescherung zum ersten Mal ausgerichtet – und mit etwa 30 Besuchern gerechnet. Es kamen einige Hundert Menschen“, erinnert sich Benjamin Kozlowski, der stellvertretende Vorsitzende des Tierschutzvereins Salzgitter und Umgebung, an den Trubel. Nun allerdings seien die Mitarbeitenden des Tierheims vorbereitet. „Es soll nach der Pause wieder richtig Leben einkehren“, freut sich Kozlowski.

Das Tierheim ist mit 80 Katzen und 17 Hunden nahezu voll belegt – Unterstützung wird dringend benötigt

Die Bescherung findet übrigens nicht im Tierheim, sondern auf dem Parkplatz vor dem Tierheim statt. Die Spender erwarten dort auch einige Stände. Zum einen gibt es Informationen zur Arbeit der Tierschützer, zum anderen heiße Getränke wie Glühwein, Punsch, Kakao, sowie süße Weihnachtsleckereien. In diesem Zusammenhang bittet Kozlowski die Besucher, auf dem nahe gelegenen Schützenplatz zu parken. „Am Tierheim stehen an diesem Tag keine Parkplätze zur Verfügung.“

Nicht nur für Mitarbeitenden des Vereins, auch für die Tiere seien die Geschenke zu Weihnachten stets eine riesige Freude. „Die Tiere dürfen Heiligabend unter Aufsicht der Mitarbeiter einen Teil der Geschenke auspacken. Das sind immer herrliche Momente“, freut sich Kozlowski. Und was können Tiere und Mitarbeitende des Tierheims in Salzgitter-Bad gebrauchen? „Alles“, sagt Kozlowski lachend. „Wir haben gerade rund 80 Katzen und 17 Hunde – wir sind nahezu voll belegt“, schildert der stellvertretende Vorsitzende die Situation. Auf dem Wunschzettel des Tierheims stehen Leckerlis ebenso wie getreide- und zuckerfreies Futter für Hunde und Katzen. Aber auch Spielzeuge – insbesondere für die Katzen. Denn: „Während der Katzenseuche, die wir ja gerade bei uns im Haus hatten, müssten wir viel entsorgen, weil wir es nicht gründlich genug reinigen konnten“, erklärt Kozlowski. Auch Kratzbäume hätten in den Müll wandern müssen. „Wer also einige Euro mehr über hat: Über Kratzbäume freuen sich unsere Katzen riesig.“ Und wie ist das nun eigentlich… Sollen die Spender die Geschenke für die Tiere einpacken? „Das kann jeder machen, wie er möchte“, sagt Kozlowski lachend. Den Tieren sei es am Ende egal – allerdings: Das Auspacken beschere den Menschen oft auch witzige oder besondere Momente. Auf der anderen Seite „ist es den Tieren oft lieber, wenn sie schneller an die Leckerlis kommen….“.

Die Tiere werden die Gäste der Bescherung übrigens nicht ansehen können. „Das wäre zu viel Trubel“, verdeutlicht Kozlowski. Und gerade gelte ja auch der Vermittlungsstopp. „Wir möchten nicht, dass unsere Tiere zu möglicherweise ungeliebten Weihnachtsgeschenken werden.“ Bis einschließlich 1. Januar werden keine Tiere mehr vermittelt.

Die Tiertafel gibt am Freitag Futter für Tierhalter aus, die Unterstützung benötigen

Für Tierhalter, die Unterstützung benötigen, richtet das Tierheim-Team übrigens bereits am Freitag, 16. Dezember, 16 bis 17 Uhr, die nächste Futterausgabe der Tiertafel auf dem Parkplatz am Tierheim aus. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.tierheim-sz.de/tiertafel.

