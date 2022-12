Zeugenaufruf: Unbekannte brechen in Salzgitteraner Schule ein

Salzgitter. Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch in eine Schule in Salzgitter ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

In eine Schule in Salzgitter Lebenstedt in der Straße Hinteres Ostertal sind Unbekannte der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Dazu hebelten die Täter eine Tür auf, teilt die Polizei mit. Anschließend durchsuchten sie verschiedene Räumlichkeiten der Schule stahlen eine geringe Menge an vorgefundenem Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter der Nummer (05341) 18970 entgegen.

