Stadt Salzgitter mahnt: Eisflächen nicht betreten

Die Stadt Salzgitter warnt in einer Mitteilung vor dem Betreten der Eisflächen auf Seen und Teichen. Denn der Schein trüge: Trotz der Minusgrade der vergangenen Tage sind diese noch nicht tragfähig. Kalte Temperaturen locken in diesen Tagen so manchen Erwachsenen, aber auch Kinder auf den ihrer Ansicht nach schon zugefrorenen Salzgittersee. Auch wenn in Ufernähe das Eis fest erscheine, könne das ein paar Meter weiter schon anders aussehen.

Der Schein trägt: Die Eisflächen auf Seen und Teichen tragen noch nicht

Bricht man in das Eis ein, droht durch das kalte Wasser eine lebensgefährliche Unterkühlung. Wer sein Leben nicht in Gefahr bringen will, bleibe besser am Ufer. Erst wenn die Eisfläche von der Stadt Salzgitter offiziell freigegeben wird, darf sie innerhalb einer abgegrenzten und markierten Fläche betreten werden. Ehe aber dies geschieht, muss das Eis mindestens 15 Zentimeter dick sein. Dazu seien zweistellige Minusgrade über Wochen erforderlich.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de